IFARHU: calendario de entrega de tarjetas del PASE-U del 14 al 19 de septiembre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará, del lunes 14 al sábado 19 de septiembre de 2026, con la distribución de la nueva tarjeta de débito Mastercard de la Caja de Ahorros para el pago del programa PASE-U en la provincia de Panamá.
Centros de entrega de la tarjeta PASE-U
Centro de recepción: Centro Comercial Los Andes Mall - Puerta principal
- San Miguelito: Amelia Denis de Icaza, Arnulfo Arias, Mateo Iturralde y Victoriano Lorenzo.
- Panamá Norte
Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.
Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta
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Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.
Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.
- Restricciones generales: No se atenderá a personas con cédula vencida ni se aceptarán cartas de autorización, ya que el trámite es estrictamente personal y requiere la presencia del acudiente.