ATTT multa con B/.2,500 a dos conductores de buses captados en regata en Panamá Este

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) sancionó con multas de B/.2,500 a dos conductores de vehículos de transporte colectivo que fueron captados realizando una regata en el área de Panamá Este.
Además de la sanción por regata, la ATTT informó que en este caso también se aplicó la multa correspondiente por manejo desordenado.
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Conductores de buses realizaron maniobras peligrosas
La autoridad señaló que este tipo de conductas representa un riesgo para quienes utilizan el transporte colectivo y para los demás conductores que circulan por la vía.
La maniobra para adelantar por la cuneta fue considerada especialmente peligrosa, debido a que se realizó mientras ambos vehículos competían en la vía pública.
La ATTT reiteró que las regatas y las maniobras peligrosas son inaceptables y recordó a los conductores que deben respetar las normas de tránsito.
La entidad advirtió que competir en las calles puede provocar accidentes y poner en peligro tanto a los pasajeros como a peatones y otros conductores.
ATTT advierte sobre sanciones
Con estas sanciones, la autoridad reiteró su llamado a los operadores del transporte colectivo a mantener una conducción responsable y evitar cualquier conducta que pueda poner en riesgo la seguridad vial.
La ATTT señaló que continuará aplicando las sanciones correspondientes ante este tipo de infracciones.