Licencia digital en Panamá: paso a paso para descargarla en su celular

Pronto se habilitará la licencia digital. ATTT

Por Ana Canto Panamá avanza en la modernización del acceso a herramientas tecnológicas para la ciudadanía con la próxima implementación de la licencia digital. Por ello, el sitio web de Sertracen cuenta con la opción para descargar este documento en el dispositivo móvil de preferencia del conductor.

Aunque por el momento la obtención del documento no está disponible debido a que la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) ultima detalles para su habilitación, Sertracen indicó que el trámite podrá realizarse tanto en su portal web como en sus oficinas a nivel nacional.

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La licencia digital no reemplaza la física. ATTT Para obtenerla en línea, siga estos pasos: Ingrese a la página web de Sertracen y realice la solicitud formal del documento.

Acceda a la aplicación o al portal web de Panamá Conecta.

Inicie sesión en su cuenta y descargue la licencia digital en su dispositivo. Requisitos para solicitar la licencia digital: Contar con la licencia de conducir física vigente.

Estar paz y salvo con la ATTT. Para más detalles, puede ingresar al sitio web https://www.sertracen.com.pa