Panamá Nacionales -  10 de septiembre de 2026 - 17:20

Tercer trimestre inicia este lunes: ¿cuándo finaliza el último período de clases?

De acuerdo con el Ministerio de Educación (MEDUCA), los estudiantes iniciarán el tercer trimestre este lunes.

Tercer trimestre de clases inicia este lunes.

Tercer trimestre de clases inicia este lunes.

MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

Los estudiantes de centros educativos oficiales y particulares del país retornarán a las aulas de clases este lunes 14 de septiembre para dar inicio al tercer trimestre del calendario escolar 2026, tras culminar una semana de receso académico.

De acuerdo con el Ministerio de Educación (MEDUCA), los alumnos finalizarán el periodo lectivo en el mes de diciembre, luego de completar sus asignaciones y exámenes finales.

En esta nota:
Seguir leyendo

Plan Libertad: 67 privadas de libertad realizan labores de limpieza en San Miguelito

Canal de Panamá designa a Miguel Lorenzo como nuevo subadministrador

ATTT multa con $150 a conductor captado circulando en contravía en Paitilla

Recomendadas

Más Noticias