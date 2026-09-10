Tercer trimestre inicia este lunes: ¿cuándo finaliza el último período de clases?

Tercer trimestre de clases inicia este lunes. MEDUCA

Por Ana Canto Los estudiantes de centros educativos oficiales y particulares del país retornarán a las aulas de clases este lunes 14 de septiembre para dar inicio al tercer trimestre del calendario escolar 2026, tras culminar una semana de receso académico.

De acuerdo con el Ministerio de Educación (MEDUCA), los alumnos finalizarán el periodo lectivo en el mes de diciembre, luego de completar sus asignaciones y exámenes finales.

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