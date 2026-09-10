Tercer trimestre inicia este lunes: ¿cuándo finaliza el último período de clases?

Los estudiantes de centros educativos oficiales y particulares del país retornarán a las aulas de clases este lunes 14 de septiembre para dar inicio al tercer trimestre del calendario escolar 2026, tras culminar una semana de receso académico.
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Calendario de tercer trimestre
Tercer trimestre
- Desde el lunes 14 de septiembre al viernes 11 de diciembre.
Balance y graduaciones
- Del 14 al 18 de diciembre.