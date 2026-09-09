UNACHI responde por 249 funcionarios con salarios superiores a B/.7,000

El rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí ( UNACHI ), Absel Navarro, fue cuestionado por la planilla docente durante la sustentación de la vista presupuestaria para la vigencia fiscal 2027 ante la Asamblea Nacional, la cual supera los 80 millones de dólares. Según detalló la institución, del total solicitado se prevé destinar 77 millones de dólares a funcionamiento y 3,7 millones a inversión para obras y equipamiento.

Durante la sesión, los diputados de la Comisión de Presupuesto interrogaron al rector sobre la existencia de 249 colaboradores con salarios superiores a los 7,000 balboas mensuales. Al respecto, Navarro explicó que un porcentaje de estos funcionarios supera los 70 años de edad, por lo que lograr un acuerdo para el retiro del personal jubilado permitiría abrir plazas laborales a nuevos colaboradores.

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Asimismo, indicó que hasta el momento los nuevos vicerrectores no han asumido sus cargos por falta de disponibilidad presupuestaria.

Para cubrir la deuda con el personal, que asciende a más de 33 millones de dólares, la autoridad universitaria planteó las siguientes acciones:

Crear un comité de saneamiento financiero.

Realizar auditorías a la planilla institucional.

Revisar cargos y plazas de trabajo.

Eliminar procesos y roles duplicados en la estructura administrativa.