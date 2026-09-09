Alcaldía de Panamá invita al cierre de Vacaciones Divertidas Vol. 2 en Alcalde Díaz

La Alcaldía de Panamá invita a niños, padres y acudientes al cierre de Vacaciones Divertidas Vol. 2, una jornada gratuita de juegos, espectáculos y entretenimiento que se llevará a cabo el sábado 12 de septiembre, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., en la cancha deportiva de la antigua UPA, en Alcalde Díaz.
El itinerario del evento se desarrollará de la siguiente manera:
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10:00 a.m. – 10:30 a.m.: Apertura, bienvenida y animación musical con DJ.
10:30 a.m. – 11:00 a.m.: Presentación del payaso Copetín.
11:00 a.m. – 12:00 m.: Animación y show de dinosaurios.
12:00 m. – 12:30 p.m.: Show de Anubikiss.
12:30 p.m. – 1:30 p.m.: Segunda función del show de dinosaurios.
1:30 p.m. – 2:00 p.m.: Presentación de Riki Plops.
2:00 p.m.: Cierre oficial de la jornada.