Alcaldía de Panamá invita al cierre de Vacaciones Divertidas Vol. 2 en Alcalde Díaz

La Alcaldía de Panamá invita a niños, padres y acudientes al cierre de Vacaciones Divertidas Vol. 2, una jornada gratuita de juegos, espectáculos y entretenimiento que se llevará a cabo el sábado 12 de septiembre, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., en la cancha deportiva de la antigua UPA, en Alcalde Díaz.