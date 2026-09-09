Panamá Nacionales -  9 de septiembre de 2026 - 17:52

Alcaldía de Panamá invita al cierre de Vacaciones Divertidas Vol. 2 en Alcalde Díaz

La Alcaldía de Panamá busca fortalecer la convivencia ciudadana, estrechar los lazos vecinales y fomentar el uso responsable de los espacios públicos.

Alcaldía de Panamá invita al cierre de Vacaciones Divertidas Vol. 2.

Alcaldía de Panamá invita al cierre de Vacaciones Divertidas Vol. 2.

MUPA
Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de Panamá invita a niños, padres y acudientes al cierre de Vacaciones Divertidas Vol. 2, una jornada gratuita de juegos, espectáculos y entretenimiento que se llevará a cabo el sábado 12 de septiembre, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., en la cancha deportiva de la antigua UPA, en Alcalde Díaz.

La actividad busca fortalecer la convivencia ciudadana, estrechar los lazos vecinales y fomentar el uso responsable de los espacios públicos, ofreciendo a la niñez una alternativa recreativa y segura.

El itinerario del evento se desarrollará de la siguiente manera:

  • 10:00 a.m. – 10:30 a.m.: Apertura, bienvenida y animación musical con DJ.

  • 10:30 a.m. – 11:00 a.m.: Presentación del payaso Copetín.

  • 11:00 a.m. – 12:00 m.: Animación y show de dinosaurios.

  • 12:00 m. – 12:30 p.m.: Show de Anubikiss.

  • 12:30 p.m. – 1:30 p.m.: Segunda función del show de dinosaurios.

  • 1:30 p.m. – 2:00 p.m.: Presentación de Riki Plops.

  • 2:00 p.m.: Cierre oficial de la jornada.

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