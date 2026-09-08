Pago de pensiones a jubilados y pensionados de la CSS se realizará desde la próxima semana

Jubilados también se preparan para reunión por el proyecto de Ley 226

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) ya tienen fecha para recibir el próximo pago correspondiente a septiembre de 2026.

De acuerdo con el calendario oficial de la institución, la segunda quincena de septiembre se pagará en fechas diferentes, dependiendo de si el beneficiario recibe sus fondos mediante ACH o cheque.

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¿Cuándo es el próximo pago de jubilados y pensionados?

Para la segunda quincena de septiembre, el cronograma establece:

La CSS también estableció que la primera quincena de septiembre fue pagada el viernes 4 de septiembre, tanto para quienes reciben sus fondos mediante ACH como para quienes cobran mediante cheque.

Jubilados también se preparan para reunión por el proyecto de Ley 226

Además del próximo pago de la CSS, los dirigentes de los jubilados y pensionados mantienen en agenda una reunión con el presidente de la República, José Raúl Mulino, y representantes del sector empresarial.

El encuentro estará relacionado con el proyecto de Ley 226, que plantea ampliar los beneficios y descuentos para este sector de la población.

Guillermo Cortés, dirigente de los jubilados, ha manifestado que esperan alcanzar un entendimiento durante la reunión.

El proyecto se mantiene como uno de los principales temas de discusión entre los jubilados y pensionados, debido a las propuestas relacionadas con la ampliación de beneficios y descuentos.