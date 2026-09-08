Sin agua potable en Panamá Oeste: estas comunidades podrían verse afectadas por falla en Laguna Alta

La planta potabilizadora de Laguna Alta, ubicada en Panamá Oeste , se encuentra fuera de operaciones debido a una interrupción en el suministro eléctrico de su red interna, informó el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

De acuerdo con la entidad, personal técnico se encuentra atendiendo la incidencia y realizando las labores necesarias para restablecer el suministro eléctrico de manera segura.

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Mientras se soluciona la situación, podrían registrarse afectaciones temporales en el suministro de agua potable en varias comunidades de Panamá Oeste.

¿Qué comunidades en Panamá Oeste podrían verse afectadas?

Las áreas que podrían experimentar una disminución o interrupción temporal del suministro de agua potable son:

Río Congo

Nuevo Emperador

Santa Clara

Juan D. Arosemena

Chapala

Vista Alegre

Vacamonte

Cerro Silvestre

Burunga

El @IDAANinforma que la planta potabilizadora de de Laguna Alta, en Panamá Oeste, se encuentra fuera de operaciones debido a una interrupción en el suministro eléctrico en la red interna. pic.twitter.com/okMxC4fXam — Telemetro Reporta (@TReporta) September 8, 2026

El IDAAN pidió a los residentes de estas comunidades mantenerse atentos a las actualizaciones sobre el estado de la planta y el servicio de agua potable.

¿Cuándo se restablecerá el servicio de agua?

El IDAAN explicó que, una vez recuperado el suministro eléctrico de la planta, se procederá con el arranque controlado de las bombas.

Posteriormente, se reanudará de manera progresiva la producción y distribución de agua potable hacia las comunidades abastecidas por la planta de Laguna Alta.

Por el momento, la entidad no ha establecido una hora específica para la normalización completa del servicio, ya que esto dependerá del tiempo requerido para solucionar la incidencia eléctrica y poner nuevamente en funcionamiento los equipos.

El personal técnico continúa trabajando para restablecer la operación de la planta de manera segura.