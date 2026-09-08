Sin agua potable en Panamá Oeste: estas comunidades podrían verse afectadas por falla en Laguna Alta

La planta potabilizadora de Laguna Alta, ubicada en Panamá Oeste, se encuentra fuera de operaciones debido a una interrupción en el suministro eléctrico de su red interna, informó el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).
Mientras se soluciona la situación, podrían registrarse afectaciones temporales en el suministro de agua potable en varias comunidades de Panamá Oeste.
¿Qué comunidades en Panamá Oeste podrían verse afectadas?
Las áreas que podrían experimentar una disminución o interrupción temporal del suministro de agua potable son:
- Río Congo
- Nuevo Emperador
- Santa Clara
- Juan D. Arosemena
- Chapala
- Vista Alegre
- Vacamonte
- Cerro Silvestre
- Burunga
El IDAAN pidió a los residentes de estas comunidades mantenerse atentos a las actualizaciones sobre el estado de la planta y el servicio de agua potable.
¿Cuándo se restablecerá el servicio de agua?
El IDAAN explicó que, una vez recuperado el suministro eléctrico de la planta, se procederá con el arranque controlado de las bombas.
Posteriormente, se reanudará de manera progresiva la producción y distribución de agua potable hacia las comunidades abastecidas por la planta de Laguna Alta.
Por el momento, la entidad no ha establecido una hora específica para la normalización completa del servicio, ya que esto dependerá del tiempo requerido para solucionar la incidencia eléctrica y poner nuevamente en funcionamiento los equipos.
El personal técnico continúa trabajando para restablecer la operación de la planta de manera segura.