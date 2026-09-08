Tiroteo y pánico en Marbella: delincuentes intentaron asaltar un camión blindado

Delincuentes armados intentaron asaltar un camión blindado la noche de este lunes en el área de Marbella, ciudad de Panamá, provocando momentos de tensión y pánico entre las personas que se encontraban en el sector.
Contenido de interés: Aeropuerto de Tocumen: aprehenden a hombre que transportaba 400 paquetes de presunta droga
El hecho ocurrió durante la noche y generó alarma en esta concurrida zona de la capital.
Intento de asalto generó alarma en Marbella
El incidente provocó momentos de tensión entre residentes, trabajadores y personas que se encontraban en el área de Marbella.
Tras conocerse el hecho, se activó la respuesta de las autoridades para iniciar las investigaciones y tratar de ubicar a los responsables.
Hasta el momento, la información disponible corresponde a datos preliminares sobre el intento de asalto.
Las autoridades deberán determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer la identidad de las personas involucradas. Se espera que en las próximas horas se conozcan mayores detalles sobre este incidente registrado en Marbella.