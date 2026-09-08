Tiroteo y pánico en Marbella: delincuentes intentaron asaltar un camión blindado

Delincuentes armados intentaron asaltar un camión blindado la noche de este lunes en el área de Marbella , ciudad de Panamá, provocando momentos de tensión y pánico entre las personas que se encontraban en el sector.

De acuerdo con la información preliminar, los sujetos utilizaron armas de grueso calibre durante el intento de asalto al vehículo de transporte de valores.

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El hecho ocurrió durante la noche y generó alarma en esta concurrida zona de la capital.

Intento de asalto generó alarma en Marbella

Delincuentes con armas de grueso calibre intentaron asaltar un camión blindado en el área de Marbella la noche de este lunes, generando pánico en la zona. pic.twitter.com/eUq06PApEL — Telemetro Reporta (@TReporta) September 8, 2026

El incidente provocó momentos de tensión entre residentes, trabajadores y personas que se encontraban en el área de Marbella.

Tras conocerse el hecho, se activó la respuesta de las autoridades para iniciar las investigaciones y tratar de ubicar a los responsables.

Hasta el momento, la información disponible corresponde a datos preliminares sobre el intento de asalto.

Las autoridades deberán determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer la identidad de las personas involucradas. Se espera que en las próximas horas se conozcan mayores detalles sobre este incidente registrado en Marbella.