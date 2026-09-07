Panamá Nacionales -  7 de septiembre de 2026 - 14:22

Agroferias del IMA martes 8 de septiembre: lugares, horarios y productos que puedes comprar

Conoce las sedes de las Agroferias del IMA programadas para este martes 8 y 9 miércoles de septiembre. Las jornadas iniciarán desde las 8:00 a.m.

Agroferias del IMA martes 8 de septiembre

Agroferias del IMA martes 8 de septiembre

@IMA_Pma
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias programadas para este martes 8 y miércoles 9 de septiembre, una oportunidad para que los consumidores puedan adquirir productos a precios accesibles y apoyar la producción nacional.

Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los puntos habilitados por el IMA.

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Agroferias del IMA del martes 8 de septiembre

Para este martes también se desarrollarán Agroferias en diferentes puntos del país:

Coclé

  • Junta Comunal de El Valle, distrito de Antón

Colón

  • Predios de la Junta Comunal de El Giral, distrito de Colón

Panamá Este

  • Cancha Unión de Azuero, en el distrito de Chepo

Comarca Ngäbe Buglé

  • Comunidad de Quebrada de Loro, distrito de Mironó
  • Comunidad de Kankintú, en el distrito de Kankintú

Darién

  • Junta Comunal de Plantilla, en Río Congo Arriba, distrito de Santa Fe

Herrera

  • Junta Comunal de Los Llanos, en el distrito de Ocú

Panamá Oeste

  • Casa Comunal de Cirí Grande, distrito de Capira

Panamá

  • Cancha de la Escuela Nuevo Progreso, en Ernesto Córdoba Campos, distrito de Panamá

Veraguas

  • Escuela El Baco, corregimiento de La Tetilla, distrito de Calobre
  • Casa Comunal de El Macano, en Cerro de Casa, distrito de Las Palmas

Agroferias del IMA - Miércoles 9 de septiembre

Veraguas

  • Cancha techada de Pixvae, distrito de Las Palmas
  • Casa Local de Las Guías Arriba, distrito de Calobre

Comarca Ngabe Buglé

  • Comunidad de Hato Chami, distrito Nole Duima

Herrera

  • Cancha Municipal de Las Minas cabecera, distrito de Las Minas

Chiriquí

  • Cancha Comunal de Solano, distrito de Bugaba

Colón

  • Cancha Multiusos de Piña, distrito de Chagres

Panamá Este

  • Predios de la Junta Comunal de Las Garzas, distrito de Panamá

Coclé

  • Casa Local de El Copé, en el distrito de Olá

Panamá Oeste

  • Plaza de la Terpel en la 7 de septiembre, en el distrito de Arraiján

¿Qué debes llevar a la Agroferia?

El IMA recomienda a los compradores llevar:

  • Cédula de identidad personal.
  • Bolsa reutilizable para transportar sus compras.

Las Agroferias forman parte de las iniciativas del IMA para acercar productos nacionales a los consumidores y promover el consumo de lo producido en Panamá.

Antes de dirigirte a una Agroferia, verifica la sede correspondiente al lunes 7 o martes 8 de septiembre para conocer cuál es el punto más cercano a tu comunidad.

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