Agroferias del IMA martes 8 de septiembre: lugares, horarios y productos que puedes comprar

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias programadas para este martes 8 y miércoles 9 de septiembre, una oportunidad para que los consumidores puedan adquirir productos a precios accesibles y apoyar la producción nacional.

Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los puntos habilitados por el IMA.

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Agroferias del IMA del martes 8 de septiembre

Para este martes también se desarrollarán Agroferias en diferentes puntos del país:

Coclé

Junta Comunal de El Valle, distrito de Antón

Colón

Predios de la Junta Comunal de El Giral, distrito de Colón

Panamá Este

Cancha Unión de Azuero, en el distrito de Chepo

Comarca Ngäbe Buglé

Comunidad de Quebrada de Loro, distrito de Mironó

Comunidad de Kankintú, en el distrito de Kankintú

Darién

Junta Comunal de Plantilla, en Río Congo Arriba, distrito de Santa Fe

Herrera

Junta Comunal de Los Llanos, en el distrito de Ocú

Panamá Oeste

Casa Comunal de Cirí Grande, distrito de Capira

Panamá

Cancha de la Escuela Nuevo Progreso, en Ernesto Córdoba Campos, distrito de Panamá

Veraguas

Escuela El Baco, corregimiento de La Tetilla, distrito de Calobre

Casa Comunal de El Macano, en Cerro de Casa, distrito de Las Palmas

Conoce las Agroferias del IMA programadas para este lunes 7 y martes 8 de septiembre



Conoce las sedes

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/v5mJsNpIv7 — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) September 5, 2026

Agroferias del IMA - Miércoles 9 de septiembre

Veraguas

Cancha techada de Pixvae, distrito de Las Palmas

Casa Local de Las Guías Arriba, distrito de Calobre

Comarca Ngabe Buglé

Comunidad de Hato Chami, distrito Nole Duima

Herrera

Cancha Municipal de Las Minas cabecera, distrito de Las Minas

Chiriquí

Cancha Comunal de Solano, distrito de Bugaba

Colón

Cancha Multiusos de Piña, distrito de Chagres

Panamá Este

Predios de la Junta Comunal de Las Garzas, distrito de Panamá

Coclé

Casa Local de El Copé, en el distrito de Olá

Panamá Oeste

Plaza de la Terpel en la 7 de septiembre, en el distrito de Arraiján

Aquí están las Agroferias del IMA para este 9 de septiembre



Conoce las sedes

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/XeRad4QxdD — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) September 7, 2026

¿Qué debes llevar a la Agroferia?

El IMA recomienda a los compradores llevar:

Cédula de identidad personal.

Bolsa reutilizable para transportar sus compras.

Las Agroferias forman parte de las iniciativas del IMA para acercar productos nacionales a los consumidores y promover el consumo de lo producido en Panamá.

Antes de dirigirte a una Agroferia, verifica la sede correspondiente al lunes 7 o martes 8 de septiembre para conocer cuál es el punto más cercano a tu comunidad.