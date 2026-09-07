Agroferias del IMA martes 8 de septiembre: lugares, horarios y productos que puedes comprar

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias programadas para este martes 8 y miércoles 9 de septiembre, una oportunidad para que los consumidores puedan adquirir productos a precios accesibles y apoyar la producción nacional.
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Agroferias del IMA del martes 8 de septiembre
Para este martes también se desarrollarán Agroferias en diferentes puntos del país:
Coclé
- Junta Comunal de El Valle, distrito de Antón
Colón
- Predios de la Junta Comunal de El Giral, distrito de Colón
Panamá Este
- Cancha Unión de Azuero, en el distrito de Chepo
Comarca Ngäbe Buglé
- Comunidad de Quebrada de Loro, distrito de Mironó
- Comunidad de Kankintú, en el distrito de Kankintú
Darién
- Junta Comunal de Plantilla, en Río Congo Arriba, distrito de Santa Fe
Herrera
- Junta Comunal de Los Llanos, en el distrito de Ocú
Panamá Oeste
- Casa Comunal de Cirí Grande, distrito de Capira
Panamá
- Cancha de la Escuela Nuevo Progreso, en Ernesto Córdoba Campos, distrito de Panamá
Veraguas
- Escuela El Baco, corregimiento de La Tetilla, distrito de Calobre
- Casa Comunal de El Macano, en Cerro de Casa, distrito de Las Palmas
Agroferias del IMA - Miércoles 9 de septiembre
Veraguas
- Cancha techada de Pixvae, distrito de Las Palmas
- Casa Local de Las Guías Arriba, distrito de Calobre
Comarca Ngabe Buglé
- Comunidad de Hato Chami, distrito Nole Duima
Herrera
- Cancha Municipal de Las Minas cabecera, distrito de Las Minas
Chiriquí
- Cancha Comunal de Solano, distrito de Bugaba
Colón
- Cancha Multiusos de Piña, distrito de Chagres
Panamá Este
- Predios de la Junta Comunal de Las Garzas, distrito de Panamá
Coclé
- Casa Local de El Copé, en el distrito de Olá
Panamá Oeste
- Plaza de la Terpel en la 7 de septiembre, en el distrito de Arraiján
¿Qué debes llevar a la Agroferia?
El IMA recomienda a los compradores llevar:
- Cédula de identidad personal.
- Bolsa reutilizable para transportar sus compras.
Las Agroferias forman parte de las iniciativas del IMA para acercar productos nacionales a los consumidores y promover el consumo de lo producido en Panamá.
Antes de dirigirte a una Agroferia, verifica la sede correspondiente al lunes 7 o martes 8 de septiembre para conocer cuál es el punto más cercano a tu comunidad.