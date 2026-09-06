MIDES: estas son las fechas de pago de septiembre para beneficiarios de programas sociales

Los beneficiarios del MIDES serán los panameños inscritos en sus programa.

Este lunes 7 de septiembre, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) efectuará el tercer periodo de pagos de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) correspondiente al año 2026, especialmente para los beneficiarios que retiran sus dineros a través de ACH.