Panamá Nacionales -  6 de septiembre de 2026 - 17:34

MIDES: estas son las fechas de pago de septiembre para beneficiarios de programas sociales

Los beneficiarios del MIDES serán los panameños inscritos en los programas: 120 a los 65, Ángel Guardián, Red de Oportunidades y SENAPAN.

Los beneficiarios del MIDES serán los panameños inscritos en sus programa.

Los beneficiarios del MIDES serán los panameños inscritos en sus programa.

MIDES
Ana Canto
Por Ana Canto

Este lunes 7 de septiembre, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) efectuará el tercer periodo de pagos de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) correspondiente al año 2026, especialmente para los beneficiarios que retiran sus dineros a través de ACH.

Los beneficiarios de estos desembolsos serán los panameños inscritos en los programas: 120 a los 65, Ángel Guardián, Red de Oportunidades y SENAPAN.

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Calendario de pagos del MIDES 2026

Pago por tarjeta clave social

  • Tercer pago: del 7 al 18 de septiembre
  • Cuarto pago: del 16 al 27 de noviembre

Pago en áreas de difícil acceso

  • Tercer pago: del 21 al 25 de septiembre
  • Cuarto pago: del 30 de noviembre al 4 de diciembre
Calendario del MIDES.

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