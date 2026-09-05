Teleférico de San Miguelito: Panamá estrecha vínculos con Austria tras adjudicación del proyecto

Panamá fortalece sus vínculos con Austria tras la adjudicación a Doppelmayr Panamá Corp. del proyecto del Teleférico de San Miguelito , informó la Cancillería de Panamá.

De acuerdo con la entidad, el proyecto representa una oportunidad para impulsar la movilidad, la innovación, el empleo y la transferencia de conocimiento en el país.

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Teleférico de San Miguelito impulsará movilidad, destaca Cancillería

Panamá fortalece sus vínculos con Austria tras la adjudicación a Doppelmayr Panamá Corp. del Teleférico de San Miguelito, un proyecto que impulsará la movilidad, la innovación, el empleo y la transferencia de conocimiento. pic.twitter.com/Zj726gfRnO — Cancillería de Panamá (@CancilleriaPma) September 5, 2026

La adjudicación del teleférico también estrecha los vínculos de cooperación entre Panamá y Austria, país de origen de Doppelmayr, empresa especializada en sistemas de transporte por cable.

La iniciativa busca convertirse en una alternativa para mejorar la movilidad en el distrito de San Miguelito y, al mismo tiempo, generar oportunidades vinculadas con el desarrollo y la ejecución del proyecto.

La Cancillería destacó que esta obra permitirá fortalecer la relación entre ambos países y promover el intercambio de conocimientos y capacidades en materia de infraestructura y transporte.