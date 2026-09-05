Preocupación en San Miguelito: denuncian falta de jueces comunitarios de paz

Representantes de varios corregimientos de San Miguelito manifestaron su preocupación por la ausencia de jueces comunitarios de paz , situación que estaría afectando la atención y resolución de conflictos que se presentan en las comunidades.

Los representantes solicitan al Ministerio de Gobierno que adopte medidas para atender esta situación y garantizar el funcionamiento de la justicia comunitaria en el distrito.

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¿Qué ocurre con los jueces comunitarios de paz?

La ausencia de estos funcionarios genera preocupación entre representantes de distintos corregimientos, debido al papel que cumplen los jueces comunitarios de paz en la atención de determinados conflictos que surgen dentro de las comunidades.

@OJudicialPanama

Los representantes señalan que la falta de estos jueces dificulta que los residentes puedan contar con una instancia para abordar oportunamente situaciones que afectan la convivencia comunitaria.

Ante este escenario, solicitan al Ministerio de Gobierno una solución que permita restablecer la atención y evitar que los conflictos permanezcan sin una respuesta institucional.

La situación mantiene la preocupación entre dirigentes y representantes comunitarios de San Miguelito, quienes esperan que las autoridades correspondientes atiendan el llamado y definan las acciones necesarias.