PASE-U 2026: estos son los lugares donde entregarán las tarjetas este lunes 7 de septiembre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) y la Caja de Ahorros iniciarán este lunes 7 de septiembre la entrega de las tarjetas correspondientes al PASE-U 2026 en distintos distritos de la provincia de Chiriquí.

La jornada contempla un desembolso de B/.9.7 millones y beneficiará a más de 87,992 estudiantes, de acuerdo con el calendario establecido por las instituciones. La entrega comenzará en el distrito de Barú y posteriormente continuará en Bugaba y David, con el objetivo de desarrollar el proceso de manera organizada y ágil.

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¿Dónde entregarán las tarjetas del PASE-U este lunes 7 de septiembre?

La jornada correspondiente a este lunes contempla la entrega de tarjetas en el distrito de Barú.

Distrito de Barú

Para este lunes 7 de septiembre está prevista la entrega de:

7,287 tarjetas.

Beneficio para 11,416 beneficiarios.

La entrega forma parte del calendario establecido por el IFARHU y la Caja de Ahorros para facilitar el acceso de los estudiantes beneficiarios al cobro del PASE-U.

¿Qué distritos continúan con la entrega?

BUGABA | PASE-U



Este 7 de septiembre se entregarán 17,370 tarjetas para el cobro de 26,990 beneficiarios.



7:00 a.m. a 1:00 p.m.



Llevar cédula vigente del acudiente y completar los datos en la app Punch by Caja de Ahorros. pic.twitter.com/1d994dme4X — IFARHU (@IFARHU) September 4, 2026

Después de iniciar en Barú, el proceso continuará en los distritos de Bugaba y David, de acuerdo con el cronograma establecido para la provincia de Chiriquí. Los beneficiarios deberán estar atentos a la información oficial sobre el lugar, fecha y horario que les corresponde para retirar su tarjeta.

PASE-U 2026: atención a los beneficiarios

El proceso contempla la distribución de las tarjetas necesarias para que los beneficiarios puedan acceder posteriormente al pago correspondiente al programa.

El IFARHU mantiene un calendario por distrito con el propósito de evitar aglomeraciones y organizar la atención de los beneficiarios.

Importante: la información proporcionada corresponde a la entrega de tarjetas y no significa que todos los beneficiarios reciban un depósito adicional ese mismo lunes. El cobro dependerá del mecanismo y calendario establecido para el PASE-U.