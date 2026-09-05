Corredor Sur: habrá cierre parcial esta noche, conozca el horario y cómo será la circulación

Los conductores que tengan previsto utilizar el Corredor Sur durante la noche de este sábado 5 de septiembre deberán tomar precauciones debido a un cierre parcial programado por trabajos de desinstalación de vallas publicitarias.

De acuerdo con la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), las restricciones se desarrollarán durante tres noches consecutivas: viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de septiembre.

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¿A qué hora será el cierre del Corredor Sur?

Los trabajos se realizarán en horario nocturno, desde las 9:00 p. m. hasta las 4:00 a. m. Por lo tanto, el cierre correspondiente a la noche de este sábado comenzará a las 9:00 p. m. del 5 de septiembre y se extenderá hasta las 4:00 a. m. del domingo 6 de septiembre.

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¿Cómo será la circulación?

Durante la ejecución de los trabajos, solo permanecerá habilitado un carril para la circulación de los vehículos.

ENA estableció además un límite de velocidad de 30 km/h mientras se mantengan las restricciones.

La empresa recomienda a los conductores:

Reducir la velocidad.

Respetar la señalización instalada en el área.

Atender las indicaciones del personal encargado de los trabajos.

Tomar en cuenta el cierre antes de planificar su recorrido nocturno.

¿Cuándo terminan los trabajos?

El cronograma contempla cierres parciales durante tres noches:

Sábado 5 de septiembre: de 9:00 p. m. a 4:00 a. m.

de 9:00 p. m. a 4:00 a. m. Domingo 6 de septiembre: de 9:00 p. m. a 4:00 a. m.

Una vez finalizado este periodo, deberán concluir las restricciones anunciadas para estos trabajos de desinstalación de vallas publicitarias.