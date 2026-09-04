Pensión mínima de B/. 600.00: proyecto cuenta con propuestas de financiación

En la Asamblea Nacional culminó la etapa de análisis del proyecto de ley 491, que busca establecer una pensión mínima de B/. 600.00 mensuales para jubilados y pensionados, con la entrega del informe final sobre las mesas de conversación.

El documento incluye las propuestas de financiamiento para este fondo, entre las que destaca la aplicación de un gravamen de B/. 10.00 por cada contenedor de 20 pies (TEU) manejado en los puertos panameños, así como la tasa de B/. 10.00 por servicios de fumigación.

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Por su parte, la proponente de la iniciativa, la diputada Grace Hernández, señaló que el proyecto constituye una herramienta flexible orientada a dinamizar la economía local mediante la asignación de estas partidas. Asimismo, precisó que los mecanismos de financiamiento podrán ser modificados por el Órgano Ejecutivo según se considere conveniente.

El debate de este proyecto de ley deberá iniciar en el tercer debate ante el pleno parlamentario durante la presente legislatura.