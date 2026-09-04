Tarjeta del PASE-U: IFARHU bloquea 48 mil compras no autorizadas por $1.5 millones

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que 48 mil tarjetas de débito utilizadas para el pago del PASE-U fueron bloqueadas, luego de detectar intentos de compras no autorizadas por aproximadamente $1.5 millones.

Las tarjetas corresponden al nuevo mecanismo de pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), que se realiza mediante tarjetas de débito de la Caja de Ahorros.

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De acuerdo con las declaraciones ofrecidas por el director del IFARHU, Adiel Godoy, el sistema busca garantizar que los recursos destinados a los estudiantes sean utilizados para cubrir necesidades relacionadas con su educación.

Pago del PASE-U 2026: ¿Por qué se bloquearon las tarjetas?

@IFARHU

Godoy explicó que se detectaron intentos de utilizar las tarjetas para realizar compras que no están permitidas dentro de las condiciones establecidas para el beneficio.

El funcionario puso como ejemplo la experiencia durante una jornada de pagos en Darién, donde, según relató, las cantinas no registraron la misma afluencia que en años anteriores, cuando el beneficio se entregaba mediante cheques.

“Cuando pagábamos con cheque iban al banco, cambiaban el cheque y prácticamente quedaba ahí”, relató Godoy. “Cuando pagábamos con cheque iban al banco, cambiaban el cheque y prácticamente quedaba ahí”, relató Godoy.

Beca de concurso del IFARHU pueden retirar el beneficio

A diferencia de las becas de concurso y otros programas del IFARHU, cuyos beneficiarios pueden retirar dinero en efectivo bajo las condiciones correspondientes, el PASE-U funciona como un subsidio condicionado.

Esto significa que el dinero depositado en la tarjeta debe utilizarse para la adquisición de bienes indispensables para los estudiantes, de acuerdo con las reglas establecidas para el programa.

Pese a los casos detectados, Godoy señaló que la mayoría de los acudientes ha mostrado un comportamiento positivo en el uso de las tarjetas.

El bloqueo de las tarjetas detectadas con intentos de compras no autorizadas busca reforzar los controles para garantizar que los recursos del PASE-U sean utilizados para el propósito para el cual fueron destinados: apoyar las necesidades educativas de los estudiantes.