Asamblea Nacional: MEF recomienda $97 millones para el presupuesto de 2027

La presidenta de la Asamblea Nacional, la diputada Shirley Castañedas, sustentó ante la Comisión de Presupuesto la asignación presupuestaria de la institución para la vigencia fiscal de 2027.
Asimismo, Castañedas se refirió a un traslado de partida por 25 millones de dólares efectuado por el MEF. Sin embargo, enfatizó que la solicitud formal remitida a la cartera de Economía y Finanzas fue por 68 millones de dólares, monto que asegura indispensable para cubrir compromisos y necesidades operativas de la entidad hasta diciembre de 2026.
Desglose de compromisos pendientes para el cierre de 2026:
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Caja de Seguro Social: 14 millones de dólares para el pago de cuotas pendientes.
Obligaciones laborales: 12 millones de dólares destinados al pago del décimo tercer mes y seguro educativo.
Servicios básicos: Facturas acumuladas por consumo de energía eléctrica y otros gastos operativos.
“Como primer órgano del Estado solicitamos un presupuesto cónsono con nuestros compromisos y proyectos necesarios en nuestro plan de trabajo”, sostuvo la diputada.