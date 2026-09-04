Asamblea Nacional: MEF recomienda $97 millones para el presupuesto de 2027

Presidenta de la Asamblea Nacional, la diputada Shirley Castañedas.

La presidenta de la Asamblea Nacional , la diputada Shirley Castañedas, sustentó ante la Comisión de Presupuesto la asignación presupuestaria de la institución para la vigencia fiscal de 2027.

Durante su intervención, la también presidenta de la Asamblea informó a los comisionados que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó un presupuesto de 97 millones de dólares para el próximo año, a pesar de que la entidad solicitó un monto de 176.6 millones de dólares. La recomendación del MEF representa una reducción de 79.6 millones de dólares frente al monto requerido.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Asimismo, Castañedas se refirió a un traslado de partida por 25 millones de dólares efectuado por el MEF. Sin embargo, enfatizó que la solicitud formal remitida a la cartera de Economía y Finanzas fue por 68 millones de dólares, monto que asegura indispensable para cubrir compromisos y necesidades operativas de la entidad hasta diciembre de 2026.

Desglose de compromisos pendientes para el cierre de 2026:

Caja de Seguro Social: 14 millones de dólares para el pago de cuotas pendientes.

Obligaciones laborales: 12 millones de dólares destinados al pago del décimo tercer mes y seguro educativo.

Servicios básicos: Facturas acumuladas por consumo de energía eléctrica y otros gastos operativos.

“Como primer órgano del Estado solicitamos un presupuesto cónsono con nuestros compromisos y proyectos necesarios en nuestro plan de trabajo”, sostuvo la diputada.