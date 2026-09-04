Panamá Nacionales -  4 de septiembre de 2026 - 09:51

Conoce los centros de pago del PASE-U para este sábado 5 de septiembre

El IFARHU continuará este sábado con la entrega de la tarjeta PASE-U en la provincia de Panamá Oeste.

Conoce los centros de pago del PASE-U.

Conoce los centros de pago del PASE-U.

@CAhorros
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará este sábado 5 de septiembre con la entrega de tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros para el pago del programa PASE-U en las provincias de Panamá Oeste.

Pago del PASE-U este 5 de septiembre

Agencia regional de coronado

San Carlos: El Espino, Guayabito, La Ermita, Los Llanitos, San Carlos y San José

Chame: Bejuco, Las Lajas, Cabuya, Chame, Nueva Gorgona y Sajalices.

Centro de entrega

  • Colegio Manuel Benigno Higuero.

Dirección provincial de Panamá Oeste

Capira: Capira, Villa Rosario, Ollas Arriba, Villa Carmen y Cerro Campana.

Centro de entrega

  • Gimnasio del Colegio Moisés Castillo Ocaña.

Resto de los corregimientos de Capira

Centro de entrega

  • Gimnasio del Instituto Profesional y Técnico de La Chorrera.

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta

  • Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

  • Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.

  • Restricciones generales: No se atenderá a personas con cédula vencida ni se aceptarán cartas de autorización, ya que el trámite es estrictamente personal y requiere la presencia del acudiente.

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