ATTT anuncia cambios de sentido en calles 70 y 71 de San Francisco desde el 9 de septiembre

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en coordinación con la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional y la Junta Comunal de San Francisco, informa a la ciudadanía que, como parte del plan para reorganizar la movilidad vehicular y peatonal en el sector, se implementarán cambios de sentido en las siguientes vías: