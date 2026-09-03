ATTT Nacionales -  3 de septiembre de 2026 - 16:51

ATTT anuncia cambios de sentido en calles 70 y 71 de San Francisco desde el 9 de septiembre

Se insta a los conductores a tomar las precauciones correspondientes y seguir las indicaciones del personal de la Policía de Tránsito y la ATTT.

ATTT anuncia cambios de sentido en calles 70 y 71 de San Francisco.

ATTT anuncia cambios de sentido en calles 70 y 71 de San Francisco.

ATTT-imagen ilustrativa
Ana Canto
Por Ana Canto

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en coordinación con la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional y la Junta Comunal de San Francisco, informa a la ciudadanía que, como parte del plan para reorganizar la movilidad vehicular y peatonal en el sector, se implementarán cambios de sentido en las siguientes vías:

  • Calle 71: Cambia a un solo sentido de circulación desde la vía Israel hacia la avenida Nicanor A. Obarrio (Calle 50), a partir del miércoles 9 de septiembre.

  • Calle 70: Cambia a un solo sentido de circulación desde la avenida Nicanor A. Obarrio (Calle 50) hacia la vía Israel, a partir del viernes 11 de septiembre.

Se insta a los conductores a tomar las precauciones correspondientes, atender las señales de tránsito instaladas y seguir las indicaciones del personal de la Policía de Tránsito e inspectores de la ATTT desplegados en la zona para orientar a los usuarios.

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