ATTT anuncia cambios de sentido en calles 70 y 71 de San Francisco desde el 9 de septiembre

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en coordinación con la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional y la Junta Comunal de San Francisco, informa a la ciudadanía que, como parte del plan para reorganizar la movilidad vehicular y peatonal en el sector, se implementarán cambios de sentido en las siguientes vías:
#LoÚltimo— Telemetro Reporta (@TReporta) September 3, 2026
La @ATTTPanama anuncia cambios de sentido de circulación en dos calles del corregimiento de San Francisco.
- Calle 71: cambia a un solo sentido desde vía Israel hasta avenida Nicanor de Obarrio (Calle 50), a partir del miércoles 9 de septiembre.
- Calle 70: cambia a… pic.twitter.com/SCXVZdcHKA