Calendario de pagos por cheques para jubilados y pensionados en septiembre de 2026

Calendario de pagos de la CSS aquí.

La CSS recordó las siguientes disposiciones para el cobro de las pensiones:

Trámite en el exterior: Los jubilados y pensionados que residen fuera de la República deben presentar la certificación de fe de vida durante los primeros seis (6) meses del año.

Horarios y centros de pago: La distribución de cheques en los centros de pago del área metropolitana y del interior del país se efectúa en dos días por quincena, en un horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.