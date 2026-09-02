Panamá Nacionales -  2 de septiembre de 2026 - 17:54

Calendario de pagos por cheques para jubilados y pensionados en septiembre de 2026

La CSS informó que los jubilados y pensionados recibirán los pagos de septiembre desde este viernes 4 de septiembre.

Pagos a jubilados y pensionados en Panamá.

Pagos a jubilados y pensionados en Panamá.

Sweet Life / Unsplash
Ana Canto
Por Ana Canto

De acuerdo con el calendario de la Caja de Seguro Social (CSS), los jubilados y pensionados que cobran a través de cheques podrán retirar sus fondos a partir del viernes 4 de septiembre.

Cronograma de pagos de la CSS

Septiembre

  • ACH: viernes 4 y viernes 18 de septiembre

  • Cheques: viernes 4 y lunes 21 de septiembre

Octubre

  • ACH: lunes 5 y 19 de octubre

  • Cheques: martes 6 y 20 de octubre

Calendario de pagos de la CSS aquí.

Especificaciones y requisitos para el cobro en 2026

La CSS recordó las siguientes disposiciones para el cobro de las pensiones:

  • Trámite en el exterior: Los jubilados y pensionados que residen fuera de la República deben presentar la certificación de fe de vida durante los primeros seis (6) meses del año.

  • Horarios y centros de pago: La distribución de cheques en los centros de pago del área metropolitana y del interior del país se efectúa en dos días por quincena, en un horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

  • Identificación obligatoria: Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque en cualquiera de los dos días habilitados.

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