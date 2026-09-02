Mulino recibe a Mariano Rivera: hablaron sobre empleos, deporte y nuevas inversiones

El presidente de la República, José Raúl Mulino , recibió este miércoles 2 de septiembre al exbeisbolista panameño Mariano Rivera, miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas y considerado uno de los mejores cerradores en la historia del béisbol.

Durante el encuentro, celebrado en el despacho presidencial, el mandatario y el histórico lanzador conversaron sobre temas de interés para el país, entre ellos la promoción de inversiones para generar nuevas oportunidades de empleo.

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Mulino y Mariano Rivera conversan sobre inversiones y empleo

Entre los temas abordados durante la reunión estuvo la importancia de promover inversiones que permitan la creación de nuevas plazas de trabajo en Panamá. Asimismo, dialogaron sobre iniciativas relacionadas con la inversión y el desarrollo de proyectos que contribuyan al crecimiento del país.

Apoyo al deporte y la educación

El presidente Mulino y Mariano Rivera también conversaron sobre la importancia de fortalecer el deporte y la educación.

Durante el encuentro se abordó la inversión destinada a apoyar estos sectores mediante obras públicas, así como la participación de la empresa privada en la construcción de nuevas infraestructuras y el mejoramiento de las ya existentes.

El impulso de espacios adecuados para la práctica deportiva y el desarrollo educativo formó parte de los temas analizados durante la reunión.

Mariano Rivera se reunió previamente con Juan Carlos Orillac

Antes de su encuentro con el presidente Mulino, Mariano Rivera sostuvo una reunión con el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.

La visita del exgrandes ligas a la Presidencia de la República se produjo en medio de conversaciones relacionadas con la generación de empleo, la inversión y el respaldo a sectores como el deporte y la educación.