Sistema SIGA de Aduanas se encuentra fuera de servicio por fallas técnicas.

La Autoridad Nacional de Aduanas informa a sus usuarios y funcionarios que, debido a fallas en la infraestructura de su proveedor de servicios, el Sistema Informático de Gestión Aduanera (SIGA) se encuentra temporalmente fuera de servicio.
La entidad agradece la comprensión de los usuarios y reitera su compromiso de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios. Una vez restablecido el sistema, se informará de manera oportuna a través de las cuentas oficiales.
Para consultas o asistencia technical, los canales de atención habilitados son:
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Mesa de Ayuda: [email protected]
Departamento de Digitalización y Procesos: [email protected]