Sistema SIGA de Aduanas se encuentra fuera de servicio por fallas técnicas.

La Autoridad Nacional de Aduanas informa a sus usuarios y funcionarios que, debido a fallas en la infraestructura de su proveedor de servicios, el Sistema Informático de Gestión Aduanera (SIGA) se encuentra temporalmente fuera de servicio.

Ante esta eventualidad, la institución activó el protocolo de contingencia para la atención y gestión de los trámites en las aduanas afectadas.

La entidad agradece la comprensión de los usuarios y reitera su compromiso de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios. Una vez restablecido el sistema, se informará de manera oportuna a través de las cuentas oficiales.

Para consultas o asistencia technical, los canales de atención habilitados son: