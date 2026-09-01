Alcaldía de Panamá exonerará el 100% de los impuestos para nuevos emprendedores por dos años

Alcaldía de Panamá exonerará el 100% de los impuestos

La Alcaldía de Panamá anunció la exoneración del 100% de los impuestos municipales sobre las actividades comerciales y lucrativas de nuevas sociedades de emprendimiento por un periodo de hasta dos años.

La medida está sustentada en el Acuerdo Municipal 142 del 19 de mayo de 2026 y está dirigida a emprendedores que reporten ingresos brutos anuales de hasta B/.200,000.

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De acuerdo con la Alcaldía, se trata de un mecanismo que busca reducir la carga tributaria inicial de quienes ponen en marcha un negocio en el Distrito de Panamá.

El objetivo es impulsar nuevos negocios

El alcalde de Panamá, Mizrachi, explicó que la iniciativa busca que los emprendedores puedan destinar parte de los recursos que normalmente utilizarían para el pago de tributos a otras necesidades de sus negocios.

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Entre ellas están la inversión en capital humano, infraestructura y expansión operativa, con el objetivo de contribuir a la generación de empleos en el distrito.

La Alcaldía destacó que este mecanismo se aplica por primera vez en un municipio del país, según la información divulgada sobre el Acuerdo 142.

También habrá beneficio para el impuesto de rótulo

El acuerdo contempla además una exoneración del 100% del tributo por rótulo para emprendedores con sociedades aforadas que se encuentren paz y salvo, registradas y con sus obligaciones tributarias al día.

De esta manera, el beneficio no se limita únicamente a los impuestos relacionados con las actividades comerciales y lucrativas.

¿Qué pasa con las sociedades que tienen morosidad?

El Acuerdo Municipal 142 también establece un beneficio para las sociedades aforadas que mantienen obligaciones pendientes.

En estos casos se contempla una moratoria de tres meses, durante la cual se aplicaría la exoneración de multas, recargos e intereses.

La medida busca facilitar la regularización de las sociedades que mantienen morosidad y permitirles ponerse al día con sus obligaciones municipales bajo las condiciones establecidas en la norma.

Más de 740 sociedades de emprendimiento activas

Actualmente, existen más de 740 sociedades de emprendimiento activas en el Distrito de Panamá, de acuerdo con la Alcaldía.

La administración municipal prevé que la reducción de la carga tributaria durante los primeros dos años de operación contribuya a incrementar el registro de nuevos emprendedores.

La iniciativa apuesta así por facilitar las primeras etapas de los negocios y promover la formalización y crecimiento de nuevos emprendimientos en el distrito.