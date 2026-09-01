Panamá Nacionales -  1 de septiembre de 2026 - 11:58

13 sismos en 48 horas: IGC reporta seis réplicas tras el temblor de magnitud 4.3 cerca de Boquete

El IGC reportó 13 sismos en Panamá durante las últimas 48 horas. El mayor fue de magnitud 4.3 y se registró cerca de Boquete.

Réplica de sismos - IGC Universidad de Panamá

Réplica de sismos - IGC Universidad de Panamá

@IGCUP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC) informó que ha localizado 13 eventos sísmicos en el territorio nacional durante las últimas 48 horas. El movimiento de mayor magnitud ocurrió la noche del domingo 31 de agosto de 2026, a las 11:50 p.m., y alcanzó una magnitud de 4.3.

El sismo fue localizado a aproximadamente 12 kilómetros al sur de Boquete, en la región fronteriza entre Panamá y Costa Rica.

Contenido de interés: Sismo en Panamá hoy: IGUP descarta que hoy lunes 31 de agosto no se ha registrado algún temblor

IGC: Se registran seis réplicas tras el sismo cerca de Boquete

De acuerdo con la información divulgada por el Instituto de Geociencias, hasta el momento se han localizado seis réplicas relacionadas con la actividad sísmica registrada en esta zona.

Además, el IGC indicó que también fueron localizados dos eventos previos al movimiento de mayor magnitud. En total, el Instituto de Geociencias ha reportado 13 sismos localizados en el territorio nacional durante las últimas 48 horas.

¿Dónde ocurrió el sismo de magnitud 4.3?

El evento de mayor magnitud se registró cerca de Boquete, en la provincia de Chiriquí.

Según el reporte del IGC, el movimiento ocurrió:

  • Fecha: 31 de agosto de 2026.
  • Hora: 11:50 p.m.
  • Ubicación: Aproximadamente 12 kilómetros al sur de Boquete.
  • Magnitud: 4.3.
  • Profundidad: 9 kilómetros.
  • Réplicas localizadas: 6.

El IGC mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en el país y continuará actualizando la información sobre los eventos que sean localizados.

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