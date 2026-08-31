Jubilados protestan por aprobación del proyecto que aumenta las pensiones mínimas a B/.600

Un grupo de jubilados realiza un cierre de vía este lunes 31 de agosto en la avenida de los Mártires, para exigir la aprobación del Proyecto de Ley 491. Esta iniciativa establece la creación de un fondo especial, financiado a través de un cobro a la actividad portuaria, para elevar las jubilaciones y pensiones a un monto mínimo de 600 balboas.

Los manifestantes aseguraron que existen organizaciones opuestas a la iniciativa, la cual busca otorgar nuevos beneficios a esta población del país.

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En tanto, la submesa técnica para el análisis del Proyecto de Ley 491 mantiene este lunes una nueva reunión para impulsar su discusión en la Asamblea Nacional y su posterior sanción por parte del presidente de la República, José Raúl Mulino.

Por otro lado, el pasado jueves 27 de agosto fue aprobado en tercer debate el Proyecto de Ley 226, que modifica la legislación sobre beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad. Para convertirse en ley de la República, esta propuesta deberá recibir la sanción del órgano Ejecutivo.