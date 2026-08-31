Caja navideña del IMA: entre septiembre y octubre se firmará contrato para comprar 500 mil jamones

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) avanza en la planificación de las Naviferias 2026 y prevé la adquisición de 500 mil piezas de jamón picnic nacional, que formarán parte de las tradicionales bolsas navideñas que se comercializarán durante diciembre.

El director general del IMA, Nilo Murillo Robles, explicó que el proceso de compra aún se encuentra en etapa de planificación y que la formalización de los contratos con las empresas proveedoras está prevista entre los meses de septiembre y octubre.

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¿Cuándo se firmará el contrato para comprar los jamones?

Durante una reunión de la Cadena Agroalimentaria de Cerdo, Murillo Robles presentó la hoja de ruta para avanzar con las compras institucionales destinadas a las Naviferias de este año.

Antes de la firma de los contratos, el IMA realizará la revisión de los parámetros técnicos, de calidad y de logística de los productos.

Una vez completado este proceso, se procederá con la formalización de los contratos con las agroindustrias que suministrarán los jamones.

¿Cuántos jamones comprará el IMA?

El IMA ha reiterado su planificación para adquirir 500 mil piezas de jamón picnic de producción nacional. Estos productos serán destinados a las tradicionales bolsas navideñas, que se prevé comercializar a nivel nacional durante el mes de diciembre en el marco de las Naviferias 2026.

La compra también representa una oportunidad para la participación de productores nacionales y empresas vinculadas a la agroindustria porcina.

IMA prepara las Naviferias 2026

Las autoridades del IMA ya trabajan en la organización de las actividades de fin de año, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de los productos que formarán parte de las bolsas navideñas.

La planificación incluye la coordinación con representantes del sector porcino y de la agroindustria, así como la definición de los requisitos que deberán cumplir los productos.

Por ahora, el proceso de adquisición de los jamones no está formalizado mediante contrato, ya que primero deberán completarse las evaluaciones técnicas, de calidad y logísticas previstas para septiembre y octubre.