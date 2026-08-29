Panamá Nacionales -  29 de agosto de 2026 - 17:28

Lista de las Agroferias del IMA para el lunes y martes

El IMA anunció las Agroferias que estarán habilitadas este lunes 31 de agosto y martes 1 de septiembre, con productos a bajo costo.

Lista de las Agroferias del IMA.

Lista de las Agroferias del IMA.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas lunes 31 de agosto y martes 1 de septiembre, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferias del IMA

Agroferias del lunes 31 de agosto

Panamá

  • Cancha deportiva de Los Andes No°1 diagonal al Colegio León A. Soto, en Amelia Denis de Icaza, San Miguelito.

Veraguas

  • Cancha techada de Santa Fe, distrito de Santa Fe.

Panamá Este

  • Agencia del IMA de Chepo, distrito de Chepo.

Martes 1 de septiembre

Colón

  • Frente a la estación de Aeronaval, en Migue de la Borda, distrito de Donoso.

Comarca Ngabe Buglé

  • Comunidad de Guarivara, distrito de Jirondai.
  • Comunidad de Cerro Pelado, distrito de Ñurum.

Darién

  • Jardín Cosita Buena, al lado de Coca -Cola, en Zapalla.

Herrera

  • Los Bajos Menchaca, distrito de Ocú.

Panamá Oeste

  • Cancha La Paz, en Chame cabecera.

Coclé

  • Casa comunal de Otoal, en Guzmán, distrito de Natá.

Chiriquí

  • Cancha de El Almojábano, en el distrito de Dolega.

Veraguas

  • Casa comunal de Guarumal, en el distrito de Soná.
  • Cancha techada de El Espino de Santa Rosa, en Carlos Santana, distrito de Santiago.

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