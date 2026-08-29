Lista de las Agroferias del IMA para el lunes y martes

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas lunes 31 de agosto y martes 1 de septiembre, en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del IMA
Agroferias del lunes 31 de agosto
Panamá
- Cancha deportiva de Los Andes No°1 diagonal al Colegio León A. Soto, en Amelia Denis de Icaza, San Miguelito.
Veraguas
- Cancha techada de Santa Fe, distrito de Santa Fe.
Panamá Este
- Agencia del IMA de Chepo, distrito de Chepo.
Martes 1 de septiembre
Colón
- Frente a la estación de Aeronaval, en Migue de la Borda, distrito de Donoso.
Comarca Ngabe Buglé
- Comunidad de Guarivara, distrito de Jirondai.
- Comunidad de Cerro Pelado, distrito de Ñurum.
Darién
- Jardín Cosita Buena, al lado de Coca -Cola, en Zapalla.
Herrera
- Los Bajos Menchaca, distrito de Ocú.
Panamá Oeste
- Cancha La Paz, en Chame cabecera.
Coclé
- Casa comunal de Otoal, en Guzmán, distrito de Natá.
Chiriquí
- Cancha de El Almojábano, en el distrito de Dolega.
Veraguas
- Casa comunal de Guarumal, en el distrito de Soná.
- Cancha techada de El Espino de Santa Rosa, en Carlos Santana, distrito de Santiago.