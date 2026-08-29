Sismo en Panamá: movimiento telúrico de magnitud 4.6 se registra en Isla San Miguel

Un sismo de magnitud preliminar 4.6 se registró la noche del viernes 28 de agosto en las cercanías del archipiélago de Las Perlas, de acuerdo con un reporte del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

El movimiento telúrico ocurrió a las 11:56 p.m., según la información preliminar divulgada por la entidad.

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El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá,

Reporta el siguiente evento:

Estado: PRELIMINAR

Fecha: 2026-08-28

Hora: 11:56:02PM hora local

Magnitud: 4.6

Profundidad: 10km

Localizado en Panamá a 2km al noreste de San Miguel pic.twitter.com/B3obRX1ANH — IGCPanamaUP (@igcpanamaup) August 29, 2026

Sismo en Panamá: ¿Dónde fue el epicentro del sismo?

De acuerdo con el reporte preliminar, el epicentro estuvo ubicado aproximadamente a 2 kilómetros al norte de San Miguel, una de las principales islas del archipiélago de Las Perlas.

Magnitud preliminar: 4.5 luego de ser evaluada se confirmo que fue de 4.6

Hora: 11:56 p.m.

Fecha: Viernes 28 de agosto de 2026

Ubicación: Aproximadamente 2 kilómetros al norte de San Miguel, archipiélago de Las Perlas.

El reporte se mantiene como preliminar

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá mantiene la información como un reporte preliminar, por lo que los datos relacionados con el movimiento telúrico podrían ser actualizados tras los análisis correspondientes.

Hasta el momento de este reporte, la información divulgada se limita a las características preliminares del sismo.