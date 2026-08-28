Insólito robo en Coclé: utilizan un caballo para asaltar un comercio en Río Hato

Como si se tratara de una escena del Viejo Oeste, delincuentes habrían utilizado un caballo para cometer un robo en un comercio de Río Hato, en la provincia de Coclé. El inusual hecho llamó la atención por la forma en que los involucrados presuntamente utilizaron el animal durante la comisión del delito.
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Policía investiga el inusual robo en Río Hato
Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el robo y determinar la posible participación de otras personas.
Por tratarse de un menor de edad, las autoridades deberán seguir los procedimientos correspondientes establecidos por la legislación aplicable.
Hasta el momento, la Policía Nacional no ha divulgado mayores detalles sobre el monto o los artículos que habrían sido sustraídos del comercio.
El caso ha generado curiosidad por la particular forma en que presuntamente fue cometido el delito, utilizando un caballo como medio durante el robo.