Insólito robo en Coclé: utilizan un caballo para asaltar un comercio en Río Hato

Utilizan un caballo para asaltar un comercio en Río Hato

Como si se tratara de una escena del Viejo Oeste, delincuentes habrían utilizado un caballo para cometer un robo en un comercio de Río Hato , en la provincia de Coclé. El inusual hecho llamó la atención por la forma en que los involucrados presuntamente utilizaron el animal durante la comisión del delito.

La subcomisionada de la Policía Nacional, María Gutiérrez, informó que las autoridades ya aprehendieron a un menor de edad, quien estaría presuntamente vinculado con el caso.

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Policía investiga el inusual robo en Río Hato

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el robo y determinar la posible participación de otras personas.

Como si se tratara del Viejo Oeste, delincuentes utilizaron un caballo para cometer un robo en un comercio de Río Hato, en Coclé.



La subcomisionada de la @policiadepanama, María Gutiérrez, informó que ya fue aprehendido un menor de edad, por estar presuntamente involucrado en… pic.twitter.com/LKmN18Qt2T — Telemetro Reporta (@TReporta) August 28, 2026

Por tratarse de un menor de edad, las autoridades deberán seguir los procedimientos correspondientes establecidos por la legislación aplicable.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha divulgado mayores detalles sobre el monto o los artículos que habrían sido sustraídos del comercio.

El caso ha generado curiosidad por la particular forma en que presuntamente fue cometido el delito, utilizando un caballo como medio durante el robo.