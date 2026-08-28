Panamá Nacionales -  28 de agosto de 2026 - 11:55

Metro de Panamá: cerrarán dos carriles cerca de Iglesia del Carmen hoy

El Metro de Panamá recomendó a los conductores transitar con precaución y respetar las señales de tránsito

Metro de Panamá anuncia trabajos en Iglesia del Carmen.

Metro de Panamá anuncia trabajos en Iglesia del Carmen.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El Metro de Panamá informó que el viernes 28 de agosto se realizarán trabajos nocturnos de izaje de equipos en la estación Iglesia del Carmen, como parte de las labores técnicas programadas en el sistema.

Debido a estas actividades, se aplicará el siguiente plan de manejo de tráfico:

  • Cierre de vías: Se clausurarán los dos carriles colindantes al acceso de la avenida Federico Boyd (frente a Félix B. Maduro).

  • Horario de inicio: La medida empezará al finalizar el servicio comercial, a las 11:00 p. m.

  • Duración: Las labores se extenderán por un lapso de tres horas.

El Metro de Panamá recomendó a los conductores transitar con precaución y respetar las señales de tránsito colocadas en el área.

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El Metro de Panamá recomendó a los conductores transitar con precaución y respetar las señales de tránsito

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