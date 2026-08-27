Metro de Panamá: no olvides recargar tu tarjeta antes del 29 de agosto

Los usuarios de MiBus y del Metro de Panamá deberán tomar precauciones este fin de semana, debido a una actualización del sistema de cobro que suspenderá temporalmente las recargas de las tarjetas. El Metro de Panamá informó que la empresa SONDA , contratista encargada del proceso, realizará una migración y actualización del sistema de cobro que afectará todos los canales de recarga.

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La suspensión comenzará a las 8:00 p.m. del sábado 29 de agosto de 2026 y se extenderá hasta las 3:00 a.m. del domingo 30 de agosto, para un total de 7 horas.

SONDA: ¿Dónde estarán suspendidas las recargas?

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Durante este período no será posible recargar las tarjetas MiBus mediante ninguno de los canales habilitados:

Aplicación móvil.

Recargas electrónicas.

Boleterías.

Puntos de venta físicos.

Por ello, el Metro de Panamá recomienda a los usuarios verificar y recargar su tarjeta antes de las 8:00 p.m. del sábado para contar con saldo suficiente durante la interrupción.

¿Podré utilizar mi tarjeta en el Metro de Panamá durante la suspensión?

La suspensión corresponde únicamente al servicio de recarga. Los usuarios podrán continuar viajando con normalidad durante el período indicado, siempre que cuenten con saldo disponible en la tarjeta y dentro del horario operativo del servicio.

La actualización será realizada por SONDA como parte del proceso de migración hacia los nuevos validadores instalados en las estaciones del Metro de Panamá. Una vez finalizados los trabajos, las recargas deberán restablecerse a partir de las 3:00 a.m. del domingo 30 de agosto.