Movimiento de pasajeros de cruceros crece 21.6 % en Panamá durante los primeros siete meses de 2026

El sistema portuario de Panamá reportó un crecimiento del 21.6 % en el movimiento de pasajeros de cruceros durante los primeros siete meses del año, al alcanzar 488,567 pasajeros en operaciones de desembarque y embarque, frente a los 401,608 contabilizados en el mismo período de 2025, según cifras de la Autoridad Marítima de Panamá.

Este resultado representa 86,959 pasajeros adicionales, de los cuales 247,353 correspondieron a desembarques y 241,214 a embarques, lo que refleja la competitividad del país en la prestación de servicios marítimos auxiliares para esta industria.

Entre enero y julio de 2026 se registraron, además, 143 arribos de cruceros (24 más que los 119 del año anterior), lo que equivale a un incremento del 20.1 %. A esto se suma el aumento de pasajeros en tránsito, que pasaron de 196,591 a 216,805 (un 10.2 % más), así como el incremento en el número de tripulantes, que subió de 87,364 a 105,021, equivalente a un 20.2 % adicional. En octubre iniciará la temporada de cruceros 2026-2027.

Los puertos concesionados por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) se preparan para recibir a los visitantes bajo las modalidades de puerto de escala y puerto de base (home port). Instalaciones como Colón 2000, en el Atlántico, y la Terminal de Cruceros de Amador, en el Pacífico, se perfilan como puntos estratégicos para el desarrollo de esta actividad.