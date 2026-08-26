Fabián Madrid asume la presidencia del Club Activo 20-30 de Panamá con un firme compromiso por la niñez

El Club Activo 20-30 de Panamá inició un nuevo periodo de gestión con la toma de posesión de su presidente, Fabián Madrid, quien enfocará su gestión en tres pilares: impacto con propósito, fortalecimiento de la membresía e innovación e integración.

Durante el acto, Madrid agradeció la confianza depositada en él y en su equipo, al tiempo que reconoció el trabajo realizado por las administraciones anteriores y el legado que han construido en beneficio de la niñez panameña.

Destacó que pertenecer al Club Activo 20-30 representa mucho más que formar parte de una organización cívica.

“Ser un Activo 20-30 es el compromiso firme de que, mientras tengamos juventud, energía y talento, ningún niño o niña de nuestra patria estará solo en su vulnerabilidad”, expresó.

Como parte de su plan de trabajo, el nuevo presidente detalló que que su gestión estará orientada por tres pilares estratégicos:

Impacto con Propósito, para asegurar que cada proyecto, actividad y fondo recaudado genere resultados concretos y sostenibles en beneficio de la niñez.

Fortalecimiento de la Membresía, enfocado en promover la participación de los socios, fortalecer la fraternidad y formar nuevos líderes comprometidos con la misión del Club.

Innovación e Integración, impulsando nuevas formas de servir, comunicar y conectar con la comunidad, sin perder de vista los valores y la tradición que distinguen a la organización.

Madrid también invitó a todos los socios a involucrarse activamente durante este nuevo periodo, aportando su tiempo, conocimientos e iniciativas para seguir ampliando el impacto social del Club.

“Habrá días de mucho trabajo y logística compleja, pero cuando veamos la mirada de un niño al recibir la ayuda por la que tanto trabajamos, sabremos que cada segundo valió la pena. Uno nunca se enaltece tanto como cuando se arrodilla para ayudar a un niño”, afirmó.

Con esta nueva Junta Directiva, el Club Activo 20-30 de Panamá renueva su compromiso de continuar desarrollando programas y proyectos que contribuyan al bienestar y al desarrollo integral de la niñez panameña.

Sobre el Club Activo 20-30 de Panamá

El Club Activo 20-30 de Panamá es una organización cívica sin fines de lucro integrada por jóvenes líderes y profesionales comprometidos con el servicio a la comunidad. Desde su fundación, ha impulsado iniciativas dirigidas a mejorar la calidad de vida de niños y niñas en condición de vulnerabilidad, promoviendo el liderazgo, la solidaridad y la participación ciudadana.