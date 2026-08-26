Comida gratis y uniformes para estudiantes: diputado presenta proyecto de ley en Panamá

El diputado Betserai Richards presentó ante el Pleno de la Asamblea Nacional un proyecto de ley que busca garantizar alimentación gratuita para estudiantes de primaria y nivel básico, además de proporcionar uniformes a alumnos de escasos recursos.

La iniciativa plantea implementar medidas de apoyo para estudiantes que enfrenten dificultades económicas y contempla la participación de padres de familia en la preparación de los alimentos.

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Diputado Richards: Proyecto propone comida gratuita en las escuelas

De acuerdo con la propuesta presentada por Richards, los estudiantes de primaria y nivel básico podrían recibir alimentos de manera gratuita durante su jornada escolar, como parte de las medidas planteadas para apoyar a las familias.

El diputado Betserai Richards, @Betseraitv, presentó ante el Pleno de la Asamblea Nacional un proyecto de Ley busca dotar de alimentos gratuitos a los estudiantes de primaria y el nivel básico, además de proporcionar los uniformes a los estudiantes de escasos recursos.



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El proyecto también contempla la contratación de padres de familia de cada zona escolar para colaborar en la preparación de la comida. La propuesta busca, de esta manera, involucrar a las comunidades educativas en la implementación del programa.

También plantea crear un banco de uniformes

Otro de los componentes del proyecto de ley es la creación de un banco de uniformes, destinado a facilitar estas prendas a estudiantes de escasos recursos. La iniciativa busca que los alumnos que tengan dificultades para adquirir sus uniformes puedan acceder a ellos mediante este mecanismo.

Al tratarse de un proyecto de ley, la propuesta aún debe cumplir con el proceso legislativo correspondiente antes de convertirse en una norma vigente.