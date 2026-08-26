Avalancha de hielo y rocas en Nepal deja al menos 95 muertos y 484 turistas sin contacto

Campesinos avanzan entre el lodo al norte de Nepal.

Los equipos de rescate recuperaron al menos 95 cadáveres tras la riada que golpeó este miércoles el norte de Nepal , mientras 484 turistas permanecen sin contacto, entre ellos 391 extranjeros, según el último balance citado por las autoridades.

La emergencia se concentra en zonas cercanas a la frontera con el Tíbet, donde la crecida repentina provocó graves daños y dificultó las labores de búsqueda y rescate.

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Las autoridades nepalíes todavía trabajan en la identificación de los fallecidos y en la evaluación de los daños ocasionados por el desastre.

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Continúa la búsqueda de desaparecidos al norte de Nepal

Al menos 19 personas murieron este miércoles en Nepal por una crecida devastadora de un río en la frontera con China y las autoridades nepalíes reportaron que 384 turistas, 291 de ellos extranjeros, seguían sin ser localizados horas después de la catástrofe.



Un torrente de lodo… pic.twitter.com/acROgDdIYC — Telemetro Reporta (@TReporta) August 26, 2026

Los equipos de emergencia mantienen las operaciones para localizar a las personas cuyo paradero se desconoce.

La situación ha generado especial preocupación por el número de turistas que permanecen sin contacto, mientras las autoridades intentan confirmar sus identidades y determinar si lograron ponerse a salvo.

El Gobierno de Nepal advirtió que el balance de víctimas podría cambiar a medida que avancen las labores de rescate y se pueda acceder a las zonas más afectadas.

La riada también provocó daños en viviendas, carreteras y otras infraestructuras de la región, complicando el acceso de los equipos de emergencia.

Investigan las causas del desastre

Las autoridades continúan evaluando las circunstancias que provocaron la repentina crecida de las aguas.

Reportes iniciales apuntan a que el desastre pudo estar relacionado con un deslizamiento o una avalancha en la zona, aunque las autoridades mantienen las investigaciones para determinar con precisión el origen de la riada.

Mientras tanto, las labores de rescate continúan y las autoridades mantienen el seguimiento de las personas que permanecen sin contacto.

FUENTE: EFE