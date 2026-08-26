Tini llega a Panamá: conoce dónde y cómo comprar los boletos para su concierto

Tini, la artista argentina más reconocida de esta generación, se presentará en Panamá el próximo 15 de septiembre en Plaza Amador como parte de su gira Futttura, espectáculo que recorrerá varios países del mundo con un show que promete ser inolvidable.
Zonas y costos de las entradas:
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Golden Sides A/B: B/. 236.50
Futttura: B/. 158.50
Triple T: B/. 110.00
Violetta: B/. 79.50
General Cupido: B/. 50.00
Miles de fanáticos panameños podrán disfrutar por primera vez en el país de Tini en uno de los momentos más sólidos de su carrera.