Tini llega a Panamá: conoce dónde y cómo comprar los boletos para su concierto

Tini Stoessel llega a Panamá. @tinistoessel

Por Ana Canto Tini, la artista argentina más reconocida de esta generación, se presentará en Panamá el próximo 15 de septiembre en Plaza Amador como parte de su gira Futttura, espectáculo que recorrerá varios países del mundo con un show que promete ser inolvidable.

¿Cómo comprar los boletos para el Concierto de Tini? Los boletos para la presentación están disponibles a través de la plataforma Panatickets, con precios que van desde los 50.00 hasta los 236.50 balboas.

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