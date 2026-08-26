Panamá Entretenimiento -  26 de agosto de 2026 - 11:04

Tini llega a Panamá: conoce dónde y cómo comprar los boletos para su concierto

Miles de fanáticos panameños podrán disfrutar por primera vez en el país de Tini en uno de los momentos más sólidos de su carrera.

Tini Stoessel llega a Panamá.

Tini Stoessel llega a Panamá.

@tinistoessel
Ana Canto
Por Ana Canto

Tini, la artista argentina más reconocida de esta generación, se presentará en Panamá el próximo 15 de septiembre en Plaza Amador como parte de su gira Futttura, espectáculo que recorrerá varios países del mundo con un show que promete ser inolvidable.

¿Cómo comprar los boletos para el Concierto de Tini?

Los boletos para la presentación están disponibles a través de la plataforma Panatickets, con precios que van desde los 50.00 hasta los 236.50 balboas.

Zonas y costos de las entradas:

  • Golden Sides A/B: B/. 236.50

  • Futttura: B/. 158.50

  • Triple T: B/. 110.00

  • Violetta: B/. 79.50

  • General Cupido: B/. 50.00

Miles de fanáticos panameños podrán disfrutar por primera vez en el país de Tini en uno de los momentos más sólidos de su carrera.

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