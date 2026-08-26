Yo Me Llamo All Stars: así quedó la tabla tras el tercer show en vivo, ¿quién fue eliminado?

El tercer show en vivo de Yo Me Llamo All Stars estuvo marcado por la emoción, la competencia y la evaluación del cuarto jurado, que tuvo una participación clave en la clasificación de los imitadores.

Tras esta tercera gala, Camilo Sesto quedó en el primer lugar de la tabla de posiciones , asegurando su paso al cuarto show de la competencia.

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La clasificación será determinante para los participantes que continúan en carrera, especialmente porque la competencia entra en una etapa en la que cada presentación puede marcar la diferencia.

Así quedó la tabla de posiciones de Yo Me Llamo All Stars

Después del tercer show en vivo, la clasificación quedó de la siguiente manera:

Camilo Sesto

Eminem

Chayanne

Bob Marley

La Lupe

Ivy Queen

Bon Jovi

Camilo

Michael Jackson

Rocío Dúrcal

¿Quién fue eliminado de Yo Me Llamo All Stars?

En el tercer show en vivo Rocío Dúrcal, quedó eliminada por lo que ya no continuará en las próximas galas. Ahora, los 9 imitadores restantes tendrán el reto de seguir avanzando hacia la gran final.

Los participantes deberán cuidar su posición en la tabla y entregar mejores presentaciones en cada show. Camilo Sesto, quien mantiene una buena racha actualmente, sigue con ventaja de cara al cuarto programa, mientras que los demás imitadores buscarán escalar posiciones y evitar convertirse en los próximos eliminados.