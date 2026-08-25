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Yo Me Llamo All Stars Yo me Llamo -  25 de agosto de 2026 - 11:52

Yo Me Llamo All Stars, quinto jurado: ¿cómo votar por tu participante favorito este martes?

Para apoyar a su artista favorito y evitar su eliminación, el público puede votar como quinto jurado de Yo Me Llamo desde cualquier dispositivo.

Yo Me Llamo All Stars Panamá.

Yo Me Llamo All Stars Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

Este martes se celebrará la tercera gala de Yo Me Llamo All Stars, edición en la que los participantes deberán dar su máximo esfuerzo en el escenario para evitar quedar descalificados.

Los cuatro jurados evaluarán minuciosamente cada interpretación, por lo que una sola falla podría dejarlos fuera de la competencia.

Para apoyar a su artista favorito y evitar su eliminación, el público puede votar como quinto jurado desde cualquier dispositivo.

Yo Me Llamo All Stars: Pasos para votar por tu participante favorito:

  • Ingresar al sitio web oficial del programa: https://www.telemetro.com/yo-me-llamo

  • Disfrutar de las presentaciones en vivo.

  • Esperar la indicación de los presentadores para la apertura de las votaciones.

  • Emitir el voto (solo se permite un voto por dispositivo).

La transmisión del programa en vivo se podrá sintonizar a través de Telemetro a partir de las 8:30 p. m.

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