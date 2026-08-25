MIDA cuenta con un gran porcentaje de personal jubilado y pide ajustes a la legislación

El ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Roberto Linares, indicó que en la institución existe un alto porcentaje de colaboradores de la tercera edad que devengan salarios elevados y perciben jubilación, pero continúan en sus cargos amparados por la ley.

Las declaraciones del titular del ramo surgieron durante las vistas presupuestarias en la Asamblea Nacional, tras responder a una consulta sobre la renovación de personal con jóvenes recién graduados de carreras afines al sector agropecuario.

Linares calificó la situación actual como un «freno», al señalar que un porcentaje significativo de los funcionarios está jubilado. Parte de este personal percibe salarios de entre 4,000 y 5,000 balboas, pero no puede ser reemplazado por profesionales jóvenes debido al amparo legal vigente.

Actualmente, el MIDA cuenta con 2,409 colaboradores, de los cuales 133 son veterinarios y 1,037 son agrónomos.

El ministro afirmó que muchos de estos funcionarios superan los 80 años de edad, por lo que defendió que la labor del sector agropecuario debe desempeñarse en el campo y no en una oficina.

Asimismo, aclaró que no está en contra de la edad de sus colaboradores, pero enfatizó que requiere personal joven para realizar trabajos en las zonas donde lo solicitan los agricultores y productores.

Finalmente, solicitó el apoyo de los diputados para evaluar la legislación actual o plantear una propuesta de ley que permita regularizar esta situación.