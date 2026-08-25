Murió Dolly Parton a los 80 años: la leyenda del country que también brilló en Hannah Montana

La música country está de luto. Dolly Parton , una de las grandes leyendas de la música estadounidense, murió este martes 25 de agosto de 2026 a los 80 años, confirmó su familia.

La noticia fue comunicada por su sobrino Bryan Seaver a través de las redes sociales de la artista. La familia confirmó el fallecimiento después de una carrera de más de seis décadas que convirtió a Parton en una de las figuras más reconocidas de la música, el cine y la televisión.

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Parton dejó un legado marcado por canciones que trascendieron generaciones, entre ellas “Jolene”, “I Will Always Love You” y “9 to 5”. También fue actriz, empresaria y filántropa.

Dolly Parton también fue Tía Dolly en Hannah Montana

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Para una generación que quizás no creció escuchando country, Dolly Parton fue conocida por un papel muy especial en la exitosa serie de Disney Channel Hannah Montana.

La cantante interpretó a Tía Dolly (Aunt Dolly), la madrina de Miley Stewart, personaje interpretado por Miley Cyrus.

La conexión entre ambas no era solamente parte de la ficción. Parton era la madrina de Miley Cyrus en la vida real, por lo que su participación en la serie tenía un significado especial para ambas.

La artista apareció en varios episodios de Hannah Montana, acercando su figura a una audiencia mucho más joven y convirtiéndose en uno de los rostros invitados más recordados de la producción.

Una carrera llena de éxitos

Dolly Parton comenzó su trayectoria musical desde muy joven y llegó a convertirse en una de las artistas country más influyentes de todos los tiempos.

A lo largo de su carrera vendió más de 100 millones de discos y recibió numerosos reconocimientos, incluidos 10 premios Grammy. También fue incluida en el Salón de la Fama de la Música Country y en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Uno de sus mayores éxitos fue “I Will Always Love You”, canción que Parton escribió y grabó originalmente y que posteriormente alcanzó una enorme popularidad mundial en la voz de Whitney Houston.

Dolly Parton también dejó una huella fuera de la música

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La cantante y compositora estadounidense Dolly Parton, una de las figuras más importantes de la música country y autora de éxitos como 'Jolene' e 'I Will Always Love You', murió este martes a los 80 años, informó su sobrino Bryan Seaver en las redes sociales de la… pic.twitter.com/ipcqfIm5lV — Telemetro Reporta (@TReporta) August 25, 2026

Parton fundó Imagination Library, un programa dedicado a promover la lectura infantil mediante la entrega de libros gratuitos a niños.

También incursionó en el cine y protagonizó películas como 9 to 5 y Steel Magnolias, además de desarrollar el parque temático Dollywood, en Tennessee.

Su muerte pone fin a la trayectoria de una artista que logró mantenerse vigente durante generaciones y que consiguió algo poco común: ser una estrella del country, del cine y de la televisión, al mismo tiempo que construía una relación cercana con públicos de distintas edades.