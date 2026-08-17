Muere Hayden Panettiere, actriz de Heroes y Nashville, a los 36 años

La actriz estadounidense Hayden Panettiere , conocida mundialmente por sus papeles en las series Heroes y Nashville, murió a los 36 años en Greenville, Carolina del Sur, Estados Unidos.

Panettiere fue encontrada inconsciente en una residencia alrededor de la 1:50 p. m. del domingo 16 de agosto, según información policial obtenida por la revista PEOPLE. Los equipos de emergencia acudieron al lugar e intentaron reanimarla mediante reanimación cardiopulmonar y soporte vital cardíaco avanzado, pero fue declarada muerta a las 2:32 p. m.

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Las autoridades mantienen abierta la investigación sobre su fallecimiento. Hasta el momento, no se han encontrado signos de violencia ni indicios de actividad delictiva o circunstancias sospechosas.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Hayden Panettiere?

De acuerdo con información publicada por PEOPLE, en las comunicaciones de emergencia se hizo referencia a un paro cardíaco y a una posible sobredosis.

Sin embargo, estos datos forman parte de los reportes iniciales de la emergencia y no constituyen todavía una causa oficial de muerte. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del fallecimiento.

La muerte de la actriz ocurre después de años en los que habló públicamente sobre sus dificultades personales y su lucha contra el consumo de alcohol y otras sustancias.

En mayo de 2026 publicó sus memorias, This Is Me: A Reckoning, en las que abordó diferentes episodios de su vida y su experiencia creciendo en Hollywood.

Hayden Panettiere, una estrella desde niña

Panettiere comenzó su carrera artística cuando era niña y apareció en producciones como Ally McBeal y Malcolm in the Middle.

Su gran salto internacional llegó con Claire Bennet, la porrista con poderes regenerativos de la exitosa serie Heroes, papel que la convirtió en una de las jóvenes estrellas más reconocidas de la televisión.

Posteriormente protagonizó la serie musical Nashville, donde interpretó a Juliette Barnes entre 2012 y 2018. Por este trabajo recibió dos nominaciones a los Globos de Oro.

En el cine participó en películas como Remember the Titans, Scream 4 y Scream VI, esta última estrenada en 2023, cuando retomó su conocido personaje de Kirby Reed.

La actriz había regresado a la vida pública

Después de alejarse durante varios años de la industria, Panettiere retomó su carrera y volvió a aparecer en proyectos cinematográficos.

También utilizó su experiencia personal para hablar abiertamente sobre las dificultades que enfrentó a lo largo de su vida. Su reciente libro permitió conocer de primera mano algunos de los momentos más complejos de su trayectoria.

Tras conocerse su muerte, varias figuras de Hollywood expresaron públicamente su pesar y recordaron a la actriz por su talento y personalidad. Entre quienes han rendido homenaje se encuentran Viola Davis, Bethany Joy Lenz y Melissa Barrera, entre otras celebridades.

La investigación sobre las circunstancias de su fallecimiento continúa.

FUENTE: EFE