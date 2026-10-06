Jubilados: nuevo proyecto presentado hoy incluye descuentos en pañales, agua, luz y otros servicios

Los jubilados y pensionados de Panamá mantienen la expectativa por las nuevas propuestas relacionadas con descuentos y ajustes a las pensiones. Guillermo Cortés, dirigente del Movimiento Mundo de Jubilados, pidió celeridad en la discusión de las iniciativas y destacó los beneficios incorporados en el nuevo proyecto presentado en la Asamblea Nacional.

¿Qué descuentos propone el nuevo proyecto para jubilados?

Cortés explicó que la nueva propuesta fue trabajada después del veto presidencial al proyecto anterior y que incorpora puntos discutidos durante reuniones sostenidas en la Presidencia de la República.

“¿Qué hay novedoso? Descuento, por ejemplo, a los pañales, descuento a los equipos que utiliza nuestra gente para ayuda, en el tema del agua, la luz, tasa de aseo; todos esos temas los hemos incorporado”, explicó el dirigente. “¿Qué hay novedoso? Descuento, por ejemplo, a los pañales, descuento a los equipos que utiliza nuestra gente para ayuda, en el tema del agua, la luz, tasa de aseo; todos esos temas los hemos incorporado”, explicó el dirigente.

Guillermo Cortés, dirigente del Movimiento Mundos de Juibilados, informó que esta tarde será presentado el nuevo proyecto de Ley sobre descuentos con las recomendaciones del Ejecutivo, y explicó los beneficios que se han incorporado y la importancia de que se apruebe en los 15… pic.twitter.com/y3KCabMOr6 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 6, 2026

El diputado Javier Sucre presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley 256, que plantea un nuevo esquema de beneficios para jubilados, pensionados y adultos mayores después de que el Ejecutivo vetara el Proyecto de Ley 226.

La nueva iniciativa mantiene beneficios relacionados con necesidades como alimentación, medicamentos y atención médica, además de artículos de apoyo para la movilidad y servicios básicos.

Cortés también hizo un llamado para que el tema sea atendido con prioridad durante el período restante de sesiones ordinarias de la Asamblea.

“Hay un compromiso, además del Presidente de la República, de la diputada Shirley Castañedas, del diputado Manuel Cohen. Le hago un llamado a ellos para que este tema se trate, como lo dijo el Presidente, con prioridad”, expresó. “Hay un compromiso, además del Presidente de la República, de la diputada Shirley Castañedas, del diputado Manuel Cohen. Le hago un llamado a ellos para que este tema se trate, como lo dijo el Presidente, con prioridad”, expresó.

¿Qué ocurre con el aumento de las pensiones?

El dirigente también se refirió por separado a las propuestas relacionadas con ajustes a las pensiones y aseguró haber entregado planteamientos sobre posibles fuentes de financiamiento a autoridades del Ejecutivo.

“Precisamente hablando del ajuste a las pensiones, el proyecto que crea el consejo para esos menesteres, yo se lo entregué al ministro Orillac y Chapman”, manifestó Cortés. “Precisamente hablando del ajuste a las pensiones, el proyecto que crea el consejo para esos menesteres, yo se lo entregué al ministro Orillac y Chapman”, manifestó Cortés.

Las propuestas relacionadas con descuentos y las que buscan modificar los ingresos de determinados jubilados y pensionados siguen trámites legislativos distintos. Por ello, los beneficios planteados todavía no están vigentes y deberán completar las etapas correspondientes en la Asamblea Nacional antes de convertirse en ley.