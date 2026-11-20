El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) trabaja en la logística para llevar las Naviferias 2026 a las 10 provincias de Panamá, así como a comunidades de las comarcas y zonas insulares. Su director, Nilo Murillo, explicó durante una entrevista en el programa Cara a Cara de Telemetro que la planificación contempla llegar a 21 islas, por lo que las jornadas podrían extenderse hasta enero de 2027.

Para este año, las cajas navideñas tendrán un costo de B/.15.00 e incluirán una pieza de jamón picnic 100 % panameño, además de otros productos tradicionales utilizados durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

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Naviferias 2026: IMA utilizará código QR de la cédula para organizar las ventas

Murillo anunció que, como parte de las medidas para organizar la atención a los compradores, se utilizará el código QR de la cédula de identidad personal durante las jornadas.

Además, el IMA implementará una herramienta tecnológica denominada "Sigue el Picnic", que permitirá monitorear el desarrollo de las Naviferias.

Según el director de la institución, esta aplicación estará disponible para los medios de comunicación y proporcionará información en tiempo real sobre:

Ventas: datos sobre la comercialización de los productos.

Puntos de atención: información sobre los lugares donde se desarrollan las jornadas.

Personas atendidas: cantidad de compradores registrados durante las actividades.

¿Qué productos incluirá la caja navideña del IMA en 2026?

De acuerdo con la información divulgada por el IMA, cada caja navideña tendrá un precio de B/.15.00 e incluirá los siguientes productos:

Jamón picnic.

Azúcar.

Sal.

10 libras de arroz.

Vegetales mixtos.

Guandú.

Piña.

Aceite.

Mostaza.

Aderezo.

Maíz.

Mayonesa.

Pasitas.

Rosca de huevo.

Especias, como pimienta y orégano, entre otras.

¿Hasta cuándo se realizarán las Naviferias 2026?

El director del IMA explicó que la logística contempla atender comunidades de difícil acceso, incluidas 21 islas, lo que podría extender las actividades hasta enero de 2027.