Naviferias: Gabinete aprueba fondos para comprar 500 mil unidades de jamones y otros productos

El Consejo de Gabinete aprobó los proyectos de resolución 150-26, 151-26 y 152-26, mediante los cuales se autorizan créditos adicionales suplementarios al Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026. Los recursos estarán destinados a fortalecer la sostenibilidad del sector agropecuario, garantizar la seguridad alimentaria y asegurar el abastecimiento de productos que serán ofrecidos durante las Naviferias .

Contenido de Interés: IMA anuncia agroferias para este viernes 13 de noviembre: conoce los lugares y horarios

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Qué productos se comprarán para las Naviferias?

Como parte de las medidas aprobadas, se contempla la compra de 500 mil unidades de jamones picnic, además de roscas, sal, piña en rodajas y otros productos que formarán parte de las canastas navideñas.

Estos alimentos serán destinados al abastecimiento de las Naviferias, una iniciativa que busca facilitar a los consumidores el acceso a productos para las celebraciones de fin de año.

¿Cuánto dinero recibirá el MIDA?

Por otra parte, el Consejo de Gabinete aprobó un crédito adicional suplementario por B/.51,393,957.00 a favor del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

De acuerdo con la información suministrada, estos fondos permitirán asumir compromisos adquiridos durante la administración pasada con el Banco Nacional de Panamá.

El crédito reforzará el presupuesto de inversiones del MIDA, específicamente en el Programa de Competitividad Agropecuaria y su fideicomiso, así como en el Programa de Incentivos a la Producción Nacional de Granos y otros rubros agrícolas.

El Consejo de Gabinete aprobó el miércoles un crédito adicional por más de 50 millones de dólares a favor del Ministerio de Desarrollo Agropecuario para cumplir con compromisos adquiridos durante la pasada administración. pic.twitter.com/5hU9QeSv8L — Telemetro Reporta (@TReporta) November 12, 2026

BDA recibirá B/.8 millones para créditos agropecuarios

Asimismo, el Gabinete aprobó un crédito adicional suplementario de hasta B/.8,000,000.00 a favor del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA).

Estos recursos buscan contribuir a la sostenibilidad alimentaria del país y mitigar los efectos del fenómeno de El Niño mediante la concesión de más de 325 créditos agropecuarios.

Los financiamientos estarán dirigidos a beneficiar a micro y pequeños productores rurales en diferentes regiones del territorio nacional.

Con estas aprobaciones, el Gobierno contempla reforzar los recursos destinados al sector agropecuario, apoyar a los pequeños productores y garantizar el abastecimiento de alimentos para las Naviferias, de cara a las celebraciones de fin de año.