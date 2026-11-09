Naviferias 2026: IMA anuncia aplicación para consultar ventas y atención en tiempo real

El IMA implementará la herramienta tecnológica “Sigue el Picnic” para monitorear las Naviferias.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que las Naviferias 2026 incorporarán una herramienta tecnológica denominada “Sigue el Picnic”, que permitirá conocer en tiempo real información sobre las ventas, los puntos de atención y la cantidad de personas atendidas durante las jornadas navideñas.

El director del IMA, Nilo Murillo, explicó que la aplicación estará disponible para los medios de comunicación, con el propósito de facilitar el seguimiento de las actividades y ofrecer información actualizada sobre su desarrollo.

“Este año tenemos algo especial y diferente, se llama ‘Sigue el Picnic’, eso es una app que va a estar a la orden de los medios de comunicación para que sepan en tiempo real cuánto se está vendiendo, dónde estamos y cuál es la cartera de atención que vamos a tener en los diferentes días. Esa es una fórmula de que entendamos cuánto tenemos, cuánto se vendió, cuánta gente se está atendiendo en los diferentes puntos”, detalló el director del IMA.

Murillo agregó que la herramienta permitirá conocer las cantidades disponibles, las ventas realizadas y el número de compradores atendidos en cada punto.

Naviferias 2026: IMA utilizará código QR de la cédula para organizar las ventas

Otra de las novedades anunciadas por el IMA será la utilización del código QR de la cédula de identidad personal durante las jornadas.

Según Murillo, esta medida busca facilitar la atención de los compradores y mejorar la organización de las ventas de los productos navideños.

¿Qué productos incluye la caja navideña de B/.15 del IMA?

De acuerdo con la información suministrada por el IMA, cada caja navideña tendrá un precio de B/.15 e incluirá los siguientes productos:

5 libras de arroz

Maíz pilado

Sal

Guandú

Una lata de piña en rodajas o aceite

Azúcar

Una pieza de jamón 100 % panameño

La institución busca ofrecer estos productos a un precio accesible para las familias durante las celebraciones de fin de año.

¿Dónde se realizarán las Naviferias 2026?

El director del IMA informó que la institución trabaja en la logística para desarrollar las Naviferias en las 10 provincias de Panamá, desde el 1 de diciembre, así como en comunidades de las comarcas y zonas insulares.

La planificación también contempla llegar a 21 islas, con el objetivo de ampliar la cobertura de las jornadas.

Debido al alcance de la programación, Murillo indicó que las actividades podrían extenderse hasta enero de 2027.