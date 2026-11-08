MEDUCA: Convocatoria de Concurso General de Nombramientos abre este 13 de noviembre

Convocatoria de Concurso General de Nombramientos del MEDUCA.

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) anunció las fechas del Concurso General de Nombramientos de Maestros y Profesores para el año escolar 2027, dirigido a los docentes interesados en participar en el proceso de selección para ocupar plazas en el sistema educativo panameño.

De acuerdo con el calendario divulgado por la institución, la convocatoria está programada para el viernes 13 de noviembre de 2026, mientras que la apertura del concurso se realizará el viernes 20 de noviembre.

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Los aspirantes deberán estar atentos a las fechas establecidas por el MEDUCA para completar su postulación dentro del período correspondiente.

Concurso de nombramientos MEDUCA 2027: calendario oficial

El Ministerio de Educación estableció las siguientes fechas para el proceso:

Viernes 13 de noviembre de 2026: convocatoria del Concurso General de Nombramientos.

Viernes 20 de noviembre de 2026: apertura del concurso.

Lunes 23 al viernes 27 de noviembre de 2026: período de postulación en línea.

Estas fechas corresponden al proceso de nombramientos de maestros y profesores para el año escolar 2027.

¿Cómo postularse al concurso de nombramientos del MEDUCA para 2027?

Los docentes interesados deberán realizar su postulación en línea durante el período comprendido entre el 23 y el 27 de noviembre de 2026, según el cronograma oficial.

Para consultar la información del concurso, los aspirantes pueden ingresar al portal del Ministerio de Educación y acceder a la sección correspondiente a los concursos por nombramiento.

Pasos para consultar la convocatoria:

Ingresar a la página oficial del MEDUCA: www.meduca.gob.pa .

Buscar la sección Concursos.

Seleccionar la opción Concurso por Nombramiento.

Revisar la convocatoria y las disposiciones publicadas para el año escolar 2027.

Realizar la postulación en línea dentro de las fechas establecidas, siguiendo las instrucciones oficiales.

¿Dónde consultar los requisitos del concurso de nombramientos 2027?

El MEDUCA indicó que los interesados podrán obtener más información a través de su sitio web oficial, en la sección de Nombramientos.

En este apartado, los aspirantes podrán consultar la información que publique la institución sobre el proceso.

Por el momento, el anuncio no detalla la cantidad de vacantes disponibles, las especialidades requeridas ni los documentos que deberán presentar los participantes.

El ministerio recomienda a los interesados mantenerse atentos a las publicaciones oficiales para conocer las disposiciones y requisitos del concurso de nombramientos correspondiente al año escolar 2027.