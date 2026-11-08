MIVIOT inicia reconstrucción de 200 viviendas afectadas por el terremoto.

A casi un mes del terremoto del 9 de octubre de 2026, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial ( MIVIOT ) avanza con los trabajos de demolición, reparación y reconstrucción de las viviendas afectadas en las provincias centrales del país.

El titular de la institución, Jaime Jované, informó que actualmente se mantienen aproximadamente 200 viviendas en proceso de demolición y reconstrucción, mientras que entre 20 y 25 casas ya han sido intervenidas y se encuentran en una etapa de acceso controlado para las familias.

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El ministro reconoció que los trabajos avanzan a un ritmo menor del esperado, pero aseguró que el Gobierno se encuentra organizando nuevas contrataciones para ampliar la capacidad de respuesta en las comunidades afectadas.

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, detalló que a un mes del sismo en Panamá hay 25 familias “con techo nuevo”, 200 viviendas en proceso de construcción, 1,300 con asignación de construcción, y en las próximas semanas se buscará la autorización de… pic.twitter.com/GHNyPTa2Kp — Telemetro Reporta (@TReporta) November 8, 2026

¿Cuántas viviendas han sido reconstruidas tras el terremoto?

De acuerdo con el ministro de Vivienda, el proceso de recuperación habitacional presenta los siguientes avances:

Entre 20 y 25 viviendas: cuentan con techos nuevos y se encuentran en una etapa de acceso controlado.

Aproximadamente 200 viviendas: están en proceso de demolición y reconstrucción.

Entre 1,300 y 1,400 viviendas: cuentan con asignaciones formales para su construcción, según las cifras proporcionadas por el ministro.

Jované explicó que, en el caso de las viviendas intervenidas, todavía se trabaja en la recuperación de los servicios básicos necesarios para que las familias puedan regresar.

“Nosotros teníamos programado iniciar este mes de noviembre la entrega de las primeras 65 (casas) de ese paquete de Paso Ancho, producto de Eta e Iota, heredamos proyectos abandonados, sin intención, pero la instrucción del presidente Mulino es, esta es una responsabilidad de… pic.twitter.com/6jZ69eGQzb — Telemetro Reporta (@TReporta) November 8, 2026

MIVIOT contratará empresas para acelerar la reconstrucción de viviendas

El ministro señaló que se busca incorporar nuevas empresas constructoras durante las próximas semanas para atender a más comunidades.

Según explicó, el MIVIOT está organizando las asignaciones a un promedio de 50 soluciones habitacionales por empresa, con el objetivo de distribuir los trabajos y ampliar la cobertura.

“La intención es que la empresa no sale de la comunidad hasta que no termine el 100% de la asignación de esa comunidad. El otro compromiso que tenemos con estas empresas es contratar personal de cada comunidad, esto le va a dar tranquilidad a la familia y una inyección económica… pic.twitter.com/lFJuKy4wie — Telemetro Reporta (@TReporta) November 8, 2026

“La intención es que la empresa no sale de la comunidad hasta que no termine el 100 % de la asignación de esa comunidad”, manifestó.

Jované también indicó que las empresas deberán contratar trabajadores de las propias comunidades beneficiadas.

Con esta medida, la institución busca que las labores de reconstrucción también generen oportunidades de empleo e ingresos para los residentes de las zonas afectadas.

¿Cómo consultar el estado de una vivienda afectada por el terremoto?

El titular del MIVIOT explicó que las familias damnificadas podrán consultar el avance de sus casos mediante una plataforma de seguimiento habilitada por la institución.

Cada vivienda incorporada al proceso de reconstrucción contará con un registro individual que incluirá información para identificar el inmueble y dar seguimiento a las distintas etapas de atención.

Entre los datos registrados se encuentran:

Número único de identificación de la vivienda.

Número de cédula del beneficiario.

Nombre de la familia.

Ubicación y coordenadas geográficas del inmueble.

Fecha del reporte de afectación.

Estado de verificación y evaluación.

Etapa de reparación o reconstrucción correspondiente.

Los ciudadanos podrán consultar la información a través de los canales oficiales del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

“Estamos trabajando ya casi a un mes de haber tenido este sismo … ya inició el proceso de demolición y reconstrucción. La población puede tener la certeza de que vamos a atenderlo, uno a uno, al inicio, no con la velocidad que quisiéramos, pero nos estamos organizando para abrir… pic.twitter.com/t2EpXopu9H — Telemetro Reporta (@TReporta) November 8, 2026

MIVIOT aplaza entrega de 65 viviendas en Paso Ancho para priorizar a damnificados del terremoto

Durante sus declaraciones, el ministro también se refirió al proyecto habitacional de Paso Ancho, destinado a familias afectadas por los fenómenos naturales Eta e Iota.

Jované explicó que estaba previsto iniciar en noviembre de 2026 la entrega de las primeras 65 viviendas de este proyecto, pero el proceso fue aplazado debido a que se dio prioridad a la atención de las familias damnificadas por el reciente terremoto.

El ministro aseguró que las viviendas ya están construidas y reiteró el compromiso del Gobierno de completar los proyectos pendientes.