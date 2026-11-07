Minsa confirma primer caso de tosferina en Los Santos en 2026: paciente está hospitalizado

Minsa confirma primer caso de tosferina en Los Santos en 2026

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó este sábado 7 de noviembre el primer caso de tosferina registrado en la provincia de Los Santos durante 2026, correspondiente a un paciente de 43 años, residente en el corregimiento de Tonosí cabecera.

De acuerdo con el informe de las autoridades sanitarias, el paciente se encuentra en condición estable y permanece hospitalizado en el Hospital Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas, donde recibe tratamiento médico y seguimiento por parte del personal de salud.

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Minsa activa medidas de prevención tras caso de tosferina en Tonosí

Como parte de las intervenciones sanitarias, el Minsa inició una investigación epidemiológica para dar seguimiento al caso y prevenir posibles contagios.

Entre las medidas implementadas se encuentran:

Investigación epidemiológica del caso confirmado.

Bloqueo perifocal para reducir el riesgo de propagación de la enfermedad.

Tratamiento profiláctico a los contactos estrechos del paciente.

Seguimiento médico y vigilancia sanitaria.

Estas acciones buscan evitar la aparición de nuevos casos de tosferina en la provincia.

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¿Qué es la tosferina y cuáles son sus síntomas?

La tosferina, también conocida como pertussis, es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa causada por la bacteria Bordetella pertussis.

Entre sus principales síntomas se encuentran:

Secreción nasal y congestión.

Tos que puede volverse intensa y persistente.

Episodios repetidos de tos que pueden dificultar la respiración.

Vómitos después de los ataques de tos.

La enfermedad puede provocar complicaciones graves, especialmente en bebés y niños pequeños.

Minsa pide mantener la calma y seguir recomendaciones sanitarias

Ante la confirmación del caso, el Ministerio de Salud exhortó a la población a mantener la calma y seguir las orientaciones del personal sanitario.

La entidad reiteró que las acciones de atención médica, investigación epidemiológica y prevención se encuentran en marcha.

Las autoridades recomiendan mantener al día los esquemas de vacunación y acudir a un centro de salud ante síntomas compatibles con la enfermedad, especialmente si existe contacto con una persona diagnosticada.