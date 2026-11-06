Naviferias 2026: IMA iniciará el 1 de diciembre con la venta de las cajas navideñas a B/.15

Las Naviferias 2026 del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) comenzarán el próximo martes 1 de diciembre en la provincia de Chiriquí, según informó el director de la institución, Nilo Murillo Robles.

Para este año, las cajas navideñas tendrán un costo de 15 balboas e incluirán una pieza de jamón 100 % panameño, además de otros productos tradicionales utilizados por las familias durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Murillo explicó que, como parte de las medidas para organizar las ventas, se utilizará el código QR de la cédula de identidad personal, con el objetivo de facilitar la atención a los compradores.

¿Qué productos incluye la caja navideña de B/.15?

De acuerdo con la información suministrada por el IMA, cada caja navideña tendrá un precio de B/.15 e incluirá los siguientes productos:

5 libras de arroz

Maíz pilado

Sal

Guandú

Una lata de piña en rodajas o aceite

Azúcar

Una pieza de jamón 100 % panameño

La institución busca que las familias puedan adquirir estos productos a un precio accesible durante las festividades de fin de año.

El director del IMA explicó que se trabaja en la logística para llevar las Naviferias a las 10 provincias del país, así como a comunidades de las comarcas y zonas insulares.

La planificación contempla llegar a 21 islas, por lo que las actividades podrían extenderse hasta enero de 2027.

IMA implementará aplicación para monitorear las Naviferias

Una de las novedades anunciadas para este año es la implementación de una herramienta tecnológica denominada “Sigue el Picnic”, que permitirá conocer información sobre el desarrollo de las jornadas.

Según Murillo, la aplicación estará disponible para los medios de comunicación y ofrecerá datos en tiempo real sobre las ventas, los puntos de atención y la cantidad de personas atendidas.

“Este año tenemos algo especial y diferente, se llama ‘Sigue el Picnic’, eso es una app que va a estar a la orden de los medios de comunicación para que sepan en tiempo real cuánto se está vendiendo, dónde estamos y cuál es la cartera de atención que vamos a tener en los diferentes días. Esa es una fórmula de que entendamos cuánto tenemos, cuánto se vendió, cuánta gente se está atendiendo en los diferentes puntos”, detalló el director del IMA.